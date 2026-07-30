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Economie· 1 min citire
Rheinmetall raportează un profit de peste 560 de milioane de euro și venituri în creștere cu aproape 70%, după ce România i-a acordat contracte SAFE
Rheinmetall
Publicat30 iul. 2026, 11:49
SursăRealitatea PLUS
Profitul gigantului german Rheinmetall depășește toate estimările pieței în trimestrul al doilea, iar veniturile sale au crescut cu aproape 70% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totul în contextul în care și România a acordat contracte uriașe controversate de 5,69 de miliarde de euro pentru compania germană, potrivit Realitatea PLUS.
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