Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Rheinmetall raportează un profit de peste 560 de milioane de euro și venituri în creștere cu aproape 70%, după ce România i-a acordat contracte SAFE

Rheinmetall

Rheinmetall

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 11:49
SursăRealitatea PLUS

Profitul gigantului german Rheinmetall depășește toate estimările pieței în trimestrul al doilea, iar veniturile sale au crescut cu aproape 70% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totul în contextul în care și România a acordat contracte uriașe controversate de 5,69 de miliarde de euro pentru compania germană, potrivit Realitatea PLUS.

În cazul contractului cu România, producătorii de armament de la Rheinmetall s-au răzgândit și au cerut majorarea prețurilor cu o treime chiar în mijlocul negocierilor pe programul SAFE, iar statul român a semnat până la urmă contractele. Mai mult, sindicaliștii au acuzat guvernul Bolojan că ar fi favorizat grupul german în procesul de acordare al contractelor SAFE.

Profitul gigantului german a depășit suma de 560 de milioane de euro. Astfel, estimarea inițială fost depășită cu aproape 100 de milioane de euro. Rheinmetall a anunţat că portofoliul de comenzi a depăşit 80 de miliarde de euro, după obţinerea unor contracte şi programe noi în valoare de 11,37 miliarde de euro în trimestru.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

profit rheinmetall

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe