Rheinmetall raportează un profit de peste 560 de milioane de euro și venituri în creștere cu aproape 70%, după ce România i-a acordat contracte SAFE

Publicat 30 iul. 2026, 11:49 Sursă Realitatea PLUS

Profitul gigantului german Rheinmetall depășește toate estimările pieței în trimestrul al doilea, iar veniturile sale au crescut cu aproape 70% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totul în contextul în care și România a acordat contracte uriașe controversate de 5,69 de miliarde de euro pentru compania germană, potrivit Realitatea PLUS.

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