Familia Trump a luat o țeapă imobiliară de 5 milioane de dolari în România. Cine l-a păcălit pe fiul lui Trump la Cluj - VIDEO

Publicat 29 iul. 2026, 20:54 Actualizat 29 iul. 2026, 20:56 Sursă Realitatea Plus

Familia președintelui Donald Trump ar fi luat o țeapă de 5 milioane de dolari de la un grup de afaceriști din Cluj, după ce cele trei proiecte imobiliare din București și Cluj-Napoca sunt la un pas de faliment, potrivit surselor din mediul de afaceri. În această afacere cu liderul de la Casa Albă se află un milionar extrem de controversat, Ștefan Berciu, unul dintre oamenii discreți din Cluj, care și-a dezvoltat afacerile pe baza relațiilor politice. Berciu a fost asociat în mai multe afaceri cu Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, executat silit din cauza unei datorii de peste 10 milioane de euro. Jurnaliștii Realitatea PLUS i-au cerut un punct de vedere lui Ștefan Berciu, dar nu au primit un răspuns

Distribuie articolul