Familia Trump a luat o țeapă imobiliară de 5 milioane de dolari în România. Cine l-a păcălit pe fiul lui Trump la Cluj - VIDEO

Familia președintelui Donald Trump ar fi luat o țeapă de 5 milioane de dolari de la un grup de afaceriști din Cluj, după ce cele trei proiecte imobiliare din București și Cluj-Napoca sunt la un pas de faliment, potrivit surselor din mediul de afaceri. În această afacere cu liderul de la Casa Albă se află un milionar extrem de controversat, Ștefan Berciu, unul dintre oamenii discreți din Cluj, care și-a dezvoltat afacerile pe baza relațiilor politice. Berciu a fost asociat în mai multe afaceri cu Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, executat silit din cauza unei datorii de peste 10 milioane de euro. Jurnaliștii Realitatea PLUS i-au cerut un punct de vedere lui Ștefan Berciu, dar nu au primit un răspuns
Președintele american Donald Trump ar fi pierdut peste 5 milioane de dolari, după ce asociatul său din România, Ștefan Berciu, a dus cele trei proiecte din Cluj și București la un pas de faliment, potrivit unor surse din zona imobiliară. Proiectele din România ale liderului de la Casa Albă au fost trecute chiar în declarația sa de avere din 2026, dar demararea lor a rămas doar pe hârtie.
Ștefan Berciu a intrat în această afacere prin compania SDC Imobiliare, nu prin SDC Properties, firma cu care a construit în ultimii 20 de ani peste 15 mii de locuințe. Milionarul din Cluj și-a pus astfel la adăpost firma prin care a generat milioane de euro.
Ștefan Berciu (dreapta)și Larry Glick, vicepreședinte al Trump Organization
Trump Organization avea în vedere să construiască în București două mari proiecte: un hotel de lux, „Trump Tower București”, și un cartier rezidențial în Băneasa, vizavi de Liceul Francez. La Cluj-Napoca era prevăzut un amplu cartier rezidențial, pe Dealul Borzaș, cu intrare pe strada Moș Ion Roată. Proiectul a obținut de la primăria condusă de Emil Boc certificatul de urbanism.
Publicația New York Timesa documentat proiectul familiei Trump de la Cluj-Napoca și a identificat mai multe probleme de legalitate. Avizele de mediu, autorizațiile și amplasamentul proiectului nu au fost în sarcina companiei americane, ci a milionarilor din Cluj, conectați la puterea politică. Locul unde urma să fie construit Trump Tower din Cluj-Napoca se afla lângă groapa de gunoi a orașului și pe o zonă de deal expusă alunecărilor de teren. Astfel, pe locul unde se află gunoaiele de la periferia Clujului, Trump a fost convins să își pună imaginea clădirilor sale luxoase.
Proiectul din România al familiei Trump a fost anunțat după ce Ștefan Berciu a avut o întâlnire cu Eric Trump, la care au participat Ștefania Berciu, fiica omului de afaceri și coordonator al SDC Imobiliare, vicepreședintele Trump Organization, Gabriel Constantin, și Avram Gal, un personaj extrem de controversat.
Ștefan Berciu si Eric Trump, în centrul fotografiei (sursă Ariesnews)
Ștefan Berciu este cunoscut în Ardeal ca „unul dintre milionarii discreți ai Clujului”, fiind unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din județ. Omul de afaceri a avut mai multe businessuri cu Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Unul dintre proiecte s-a întins pe 2,7 hectare de teren. Berciu a fost chiar sponsor al echipei lui Neluțu Varga în 2021, prin companiile sale imobiliare.
Neluțu Varga și-a construit afacerile și prin relațiile cu lumea politică. El a fost fotografiat alături de europarlamentarul Vasile Dâncu.
Politicianul a fost surprins frecvent în delegațiile oficiale sau în lojele stadionului, alături de Neluțu Varga, la meciurile importante din cupele europene.