Situație critică în România: Al doilea reactor de la Cernavodă se oprește. România importă masiv energie

Publicat 29 iul. 2026, 18:26 Actualizat 29 iul. 2026, 18:37

România intră într-o stare de alertă energetică, după ce Nuclearelectrica a anunțat că și Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, în seara zilei de 29 iulie în dimineața zilei de 30 iulie.

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