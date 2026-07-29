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Economie· 1 min citire
Florin Cîțu critică ultimele decizii legate de carburanți: „Măsurile lor nu protejează românii, ci cresc riscul de penurie”
Fostul premier Călin Cîțu
Fostul premier și ministru al finanțelor Florin Cîțu critică ferm votul dat în Parlament pentru proiectul care introduce acciza dinamică la carburanți, ca metodă de protecție a populației, în contextul crizei mondiale a petrolului. Cîțu susține că, în realitate, combinația de intervenții administrative nu reduce prețurile, ci poate genera efecte negative pentru piață.
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