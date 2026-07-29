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Economie· 1 min citire

Florin Cîțu critică ultimele decizii legate de carburanți: „Măsurile lor nu protejează românii, ci cresc riscul de penurie”

Fostul premier Călin Cîțu

Fostul premier Călin Cîțu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 18:17

Fostul premier și ministru al finanțelor Florin Cîțu critică ferm votul dat în Parlament pentru proiectul care introduce acciza dinamică la carburanți, ca metodă de protecție a populației, în contextul crizei mondiale a petrolului. Cîțu susține că, în realitate, combinația de intervenții administrative nu reduce prețurile, ci poate genera efecte negative pentru piață.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Cîțu susține că pachetul de măsuri prezentat drept protecție pentru români în fața fluctuațiilor de preț nu va avea efectul promis și, dimpotrivă, poate destabiliza piața.

„Scăderea accizei + supraimpozitarea companiilor + plafonarea adaosului comercial = preț neschimbat la pompă (sau ușor crescut) și, în cel mai rău caz, penurie.”

El avertizează că intervențiile administrative agresive — inclusiv cele promovate de miniștrii USR aflați în posturi-cheie — nu reduc prețurile, ci creează blocaje și descurajează competiția, singurul mecanism care poate scădea prețurile în mod real.

„Intervențiile brutale în economie au consecințe neintenționate care, de fiecare dată, reprezintă un cost mai mare pentru cetățean. Doar piața liberă și competiția reduc prețul unui bun sau serviciu în mod sustenabil pe termen lung.”

Reacția fostului premoier vine după ce Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri proiectul care introduce acciza dinamică la carburanți, prin reducerea acestei taxe în situația în care prețurile carburanților depășesc anumite praguri.

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