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Extern· 1 min citire
Zelenski i-a trasat obiectivele noului șef al armatei ucrainene. Rusia rămâne principala țintă
Noul comandant al armatei ucrainene, generalul Mihailo Drapatii. Foto: Profimedia
Publicat22 iul. 2026, 19:28
SursăAgerpres
Noul comandant al armatei ucrainene, generalul Mihailo Drapatii, a afirmat miercuri că președintele Volodimir Zelenski, care l-a numit în funcție, i-a trasat 'sarcini clare', inclusiv continuarea și intensificarea operațiunilor ofensive pe toate fronturile, transmite dpa.
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