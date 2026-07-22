Zelenski i-a trasat obiectivele noului șef al armatei ucrainene. Rusia rămâne principala țintă

Publicat 22 iul. 2026, 19:28 Sursă Agerpres

Noul comandant al armatei ucrainene, generalul Mihailo Drapatii, a afirmat miercuri că președintele Volodimir Zelenski, care l-a numit în funcție, i-a trasat 'sarcini clare', inclusiv continuarea și intensificarea operațiunilor ofensive pe toate fronturile, transmite dpa.

Distribuie articolul