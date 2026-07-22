Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Zelenski i-a trasat obiectivele noului șef al armatei ucrainene. Rusia rămâne principala țintă

Noul comandant al armatei ucrainene, generalul Mihailo Drapatii. Foto: Profimedia

Noul comandant al armatei ucrainene, generalul Mihailo Drapatii. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 19:28
SursăAgerpres

Noul comandant al armatei ucrainene, generalul Mihailo Drapatii, a afirmat miercuri că președintele Volodimir Zelenski, care l-a numit în funcție, i-a trasat 'sarcini clare', inclusiv continuarea și intensificarea operațiunilor ofensive pe toate fronturile, transmite dpa.

Predecesorul lui Drapatii, generalul Oleksandr Sirskii, cu 17 ani mai în vârstă, declarase că îi predă noului comandant o armată care știe să lupte în ofensivă. Zelenski l-a demis pe Sirskii marți seara, după câteva zile de proteste în Ucraina declanșate de destituirea ministrului apărării Mihailo Fedorov, considerat de ucraineni motorul recentelor succese în războiul cu drone împotriva Rusiei.

Drapatii a scris pe Facebook că prioritățile sale sunt operațiunile în adâncimea teritoriului rus și modernizarea tehnologică a armatei ucrainene.

Potrivit dpa, de la generalul în vârstă de 43 de ani se așteaptă o abordare mai modernă a războiului și a comenzii.

Recenta remaniere a conducerii militare este a doua din februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Fedorov a dezvăluit, după ce a fost demis, că era în conflict cu Sirskii în privința cursului războiului. Generalul și-a cerut scuze și și-a exprimat speranța că ofensiva va continua sub noul comandant.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

razboi ucrainaarmata ucraineanavolodimir zelenski

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe