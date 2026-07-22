Aliații SUA din Golf schimbă strategia și îi cer lui Trump invazia terestră în Iran

Statele aliate ale Statelor Unite din Golf își schimbă radical poziția față de războiul cu Iranul și îl presează pe președintele Donald Trump să ia în calcul o intervenție militară mult mai amplă, inclusiv o posibilă invazie terestră, potrivit unor surse citate de Bloomberg.
După săptămâni în care au pledat pentru diplomație și reducerea tensiunilor, mai mulți oficiali din regiune consideră acum că actuala strategie nu este suficientă pentru a determina Teheranul să renunțe la acțiunile sale.
Statele din Golf cer măsuri militare mai dure
Surse apropiate discuțiilor au declarat pentru Bloomberg că unii oficiali din Orientul Mijlociu susțin desfășurarea de trupe americane în anumite zone din Iran și chiar ocuparea insulei Kharg, unul dintre cele mai importante terminale pentru exporturile de petrol ale țării.
Potrivit acestora, conducerea iraniană nu va renunța la controlul asupra Strâmtorii Ormuz și nici nu va face concesii în dosarul nuclear fără o presiune militară mult mai puternică.
În lipsa unei astfel de acțiuni, există riscul ca războiul să continue luni întregi, chiar dacă la o intensitate redusă, ceea ce ar afecta investițiile străine și turismul în întreaga regiune.
„Trebuie făcut ceva mai mult”
David Schenker, diplomat american specializat în Orientul Mijlociu în timpul primului mandat al lui Donald Trump, consideră că actuala strategie nu este suficientă.
„Trebuie făcut ceva mai mult, deoarece dinamica actuală nu va obliga Iranul să facă vreo concesie, fie că este vorba de strâmtoare, fie de problema nucleară.”
Acesta a explicat că numeroși oficiali apreciază că Statele Unite trebuie, în același timp, să intensifice presiunea militară și să creeze condițiile pentru o eventuală detensionare a conflictului.
La rândul său, un oficial american a declarat că administrația Trump păstrează un contact permanent cu statele din Golf încă de la începutul războiului și că relațiile președintelui american cu liderii din regiune sunt foarte bune.
Acesta susține că atacurile lansate de Iran asupra statelor vecine demonstrează că Teheranul reprezintă un risc major și că nu trebuie să ajungă în posesia unei arme nucleare.
Trump sugerează că războiul este departe de final
Marți, Donald Trump a lăsat de înțeles că operațiunile militare nu se vor încheia prea curând.
„Dacă am pleca mâine, am avea un mare, am avea un mare succes”, le-a spus el reporterilor în timpul unei întâlniri cu președintele Libanului. „Dar nu plecăm mâine”, a spus el.
Totuși, nu toate statele din regiune susțin extinderea conflictului.
Potrivit surselor Bloomberg, Qatarul, unul dintre principalii mediatori aiături de Pakistan, continuă să susțină o dezescaladare rapidă și reluarea negocierilor.
Obiectivul este evitarea unei reveniri la nivelul violențelor din martie și începutul lunii aprilie, când Statele Unite și Israelul bombardau orașe iraniene, iar Iranul răspundea cu mii de drone și rachete lansate peste Golful Persic.
O schimbare majoră față de poziția de acum câteva săptămâni
Noua atitudine a statelor din Golf contrastează puternic cu cea din perioada care a precedat acordul provizoriu dintre Statele Unite și Iran, semnat la jumătatea lunii iunie.
La acel moment, țările arabe îi cereau lui Donald Trump să evite escaladarea și să continue dialogul cu Teheranul.
Între timp, această poziție comună s-a destrămat, după ce ostilitățile s-au intensificat, iar Washingtonul și Teheranul s-au acuzat reciproc de eșecul memorandumului de înțelegere semnat anterior.
Atacurile Iranului au schimbat calculele aliaților SUA
În ultimele săptămâni, mai multe state din Golf au fost afectate de atacuri atribuite Iranului.
Kuweitul și Bahrainul au fost lovite intens, iar infrastructura de apă și energie din Kuweit a fost vizată de rachete și drone. În plus, zborurile au fost suspendate în repetate rânduri.
Arabia Saudită, Qatarul și Emiratele Arabe Unite au raportat atacuri asupra petrolierelor din zona Strâmtorii Ormuz, în timp ce Iranul a lansat atacuri și asupra Omanului și Irakului.
O invazie ar putea avea consecințe uriașe
Sursele citate de Bloomberg avertizează că o eventuală desfășurare de trupe americane sau încercarea de a ocupa insula Kharg ar putea declanșa represalii și mai severe din partea Iranului.
Un astfel de scenariu ar expune sute sau chiar mii de militari americani unor atacuri directe și ar putea provoca o nouă explozie a prețurilor petrolului.
În același timp, traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial, continuă să se reducă, iar mai mulți oficiali din regiune se îndoiesc că circulația va reveni curând la normal.
Economiile statelor din Golf resimt deja efectele războiului
Conflictul afectează direct planurile economice ale principalelor state din Golf, care încearcă de mai mulți ani să își reducă dependența de veniturile din petrol prin investiții în domenii precum inteligența artificială, fondurile speculative și turismul.
Închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz și blocarea unei părți importante a exporturilor au dus deja la creșterea deficitelor bugetare.
Liderii din regiune și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că memorandumul de înțelegere încheiat cu Iranul ar putea aduce Teheranului beneficii financiare importante prin ridicarea sancțiunilor, deblocarea fondurilor înghețate și crearea unui fond de reconstrucție în valoare de 300 de miliarde de dolari.
Potrivit surselor Bloomberg, niciunul dintre cele șase state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului nu intenționează, în acest moment, să contribuie la acest fond.
Ali Vaez, directorul Proiectului Iran din cadrul International Crisis Group, rezumă astfel situația: „sunt frustrate, dar neputincioase în a opri vreuna dintre părțile beligerante”.