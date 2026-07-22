Aliații SUA din Golf schimbă strategia și îi cer lui Trump invazia terestră în Iran

Publicat 22 iul. 2026, 18:34 Sursă Bloomberg

Statele aliate ale Statelor Unite din Golf își schimbă radical poziția față de războiul cu Iranul și îl presează pe președintele Donald Trump să ia în calcul o intervenție militară mult mai amplă, inclusiv o posibilă invazie terestră, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

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