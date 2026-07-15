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Revoltă la ANAF din cauza noii legi a salarizării. Se cere grevă generală

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 20:06
Actualizat15 iul. 2026, 20:09
SursăRealitatea PLUS

Continuă revolta față de noua lege a salarizării! Angajații din ANAF și alte structuri din Finanțe au protestat din nou și cer ca legea să fie modificată. Sindicatele spun că proiectul ar aduce pierderi uriașe și cer o grilă de salarizare specială, astfel încât finanțiștii să fie separați de celelalte categorii din aparatul de stat. În cazul în care nu vor fi ascultați și legea îi va dezavantaja, angajații ANAF spun că vor recurge la greva generală.

Manifestația s-a desfășurat în afara programului de lucru și marchează încheierea primei etape a programului de proteste desfășurat în ultimele două luni. În lipsa unor soluții la revendicările prezentate, sindicatul va declanșa greva.

"Noi nu cerem neapărat bani. Noi vrem o grilă distinctă fiindcă avem foarte multe incompatibilități, lucruri care nu se spun niciodată. Noi nu mai avem sporuri, nu avem nimic. Dorim o grilă distinctă să nu mai fim băgați la grămadă cu toată lumea", a declarat un protestatar.

Sindicatul susține că proiectul noii legi a salarizării îi dezavantajează profund pe lucrătorii din sistemul financiar-fiscal. Salariile multor angajați ar putea scădea, iar oamenii se gândesc chiar să iasă din sistem.

Reporter: Luați în calcul să plecați din sistemul bugetar?
Protestatar: E posibil, da. La câtă muncă e și la câtă răspundere în activitatea anti fraudă.

Printre altele, protestatarii cer și reglementarea statului profesional al finanțiștilor, recunoașterea unor riscuri și responsabilități specifice, măsuri pentru stimularea performanței și îmbunătățirea condițiilor de muncă. În multe situații, angajații se plâng că nu au nici măcar hârtie sau tuș în imprimante.

"Urmează o grevă generală. O să lăsăm pixurile să ieșim în stradă. Vedem atunci cine mai colectează", spune o angajată ANAF.

Săptămâna viitoare, pe 20 iulie, și sindicatele din sănătate au programat o grevă de avertisment, urmată de greva generală planificată pe 28 iulie. Medicii din toată țara vor trata doar urgențele care nu pot fi amânate. 

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