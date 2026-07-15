Revoltă la ANAF din cauza noii legi a salarizării. Se cere grevă generală

Publicat 15 iul. 2026, 20:06 Actualizat 15 iul. 2026, 20:09 Sursă Realitatea PLUS

Continuă revolta față de noua lege a salarizării! Angajații din ANAF și alte structuri din Finanțe au protestat din nou și cer ca legea să fie modificată. Sindicatele spun că proiectul ar aduce pierderi uriașe și cer o grilă de salarizare specială, astfel încât finanțiștii să fie separați de celelalte categorii din aparatul de stat. În cazul în care nu vor fi ascultați și legea îi va dezavantaja, angajații ANAF spun că vor recurge la greva generală.

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