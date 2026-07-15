România se aliază cu alte nouă state împotriva noii taxe pe carburanți. Guvernele cer Comisiei Europene să facă un pas in spate

Publicat 15 iul. 2026, 18:52 Sursă TVP World

România s-a alăturat unui grup de zece state membre ale Uniunii Europene care solicită Comisiei Europene să reanalizeze introducerea sistemului ETS2, noua taxă pe carbon aplicată combustibililor utilizați pentru transport și încălzirea locuințelor.

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