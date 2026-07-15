România se aliază cu alte nouă state împotriva noii taxe pe carburanți. Guvernele cer Comisiei Europene să facă un pas in spate

România s-a alăturat unui grup de zece state membre ale Uniunii Europene care solicită Comisiei Europene să reanalizeze introducerea sistemului ETS2, noua taxă pe carbon aplicată combustibililor utilizați pentru transport și încălzirea locuințelor.
Inițiativa vine înainte ca Executivul european să prezinte propunerile de revizuire a Sistemului de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS), principalul instrument prin care Uniunea Europeană urmărește reducerea emisiilor de dioxid de carbon.
Zece state cer revizuirea noii taxe pe carbon
Potrivit unui document consultat de Reuters, România, Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria și Slovacia consideră că actualul context economic și geopolitic nu este potrivit pentru introducerea unei noi taxe care ar putea majora costurile suportate de populație.
Cele zece guverne susțin că măsura ar risca să pună o presiune suplimentară asupra cetățenilor într-o perioadă deja dificilă din punct de vedere economic, scrie TVP World.
„Cetățenii europeni nu ar trebui să fie confruntați cu noi taxe climatice”
În poziția comună transmisă Comisiei Europene, statele semnatare cer ca sistemul ETS2 să fie analizat din nou în cadrul reformei pieței europene a certificatelor de emisii.
„Cetățenii europeni nu ar trebui să fie confruntați cu noi taxe climatice în actualele circumstanțe economice și geopolitice. ETS2 trebuie abordat direct în cadrul revizuirii și reconsiderat cu atenție”, se arată în document.
Ce presupune sistemul ETS2
Noul mecanism ETS2 este programat să intre în vigoare în 2028 și introduce un preț al emisiilor de dioxid de carbon pentru combustibilii utilizați în transport și pentru încălzirea locuințelor.
Inițial, aplicarea sistemului fusese programată pentru anul 2027, însă Comisia Europeană a decis deja amânarea cu un an, după ce mai multe state membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectele asupra populației.
Statele cer și modificarea actualului sistem ETS
Solicitările celor zece guverne nu se opresc la ETS2.
Acestea cer și modificarea actualului sistem ETS, aplicat marilor industrii, producătorilor de energie, companiilor aeriene și sectorului maritim.
Printre propunerile înaintate se numără acordarea unui număr mai mare de certificate gratuite de emisii pentru industrie, fără extinderea condițiilor privind investițiile în decarbonizare.
Comisia Europeană are însă o altă abordare și susține că facilitățile suplimentare ar trebui acordate doar companiilor care investesc în reducerea emisiilor și în dezvoltarea capacităților industriale pe teritoriul Uniunii Europene.
Taxa pe carbon împarte Uniunea Europeană
Introducerea ETS2 continuă să provoace dispute între statele membre.
Țări precum Germania și Suedia susțin implementarea noului sistem, argumentând că acesta este necesar pentru accelerarea tranziției către vehicule cu emisii reduse și sisteme moderne de încălzire.
De cealaltă parte, statele care se opun avertizează că măsura ar putea contribui la creșterea inflației și la majorarea facturilor suportate de gospodării.
Comisia Europeană susține că fondurile obținute prin ETS2 vor fi folosite pentru sprijinirea cetățenilor și pentru finanțarea tranziției către tehnologii curate, astfel încât impactul asupra consumatorilor să fie limitat.
Negocierile se anunță dificile
Revizuirea sistemului ETS este una dintre cele mai importante componente ale politicii climatice europene, iar discuțiile dintre Comisia Europeană, statele membre și Parlamentul European ar putea modifica semnificativ forma finală a reformei.
Cele zece state care contestă actuala variantă a ETS2 dețin suficiente voturi în mecanismul decizional al Uniunii Europene pentru a bloca modificările pe care le consideră nefavorabile, ceea ce anunță negocieri dificile în perioada următoare.