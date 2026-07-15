Are 101 ani și încă merge la ședințele de redacție. Secretul jurnalistei care spune că totul stă „aici sus”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:19

La 101 ani și jumătate, jurnalista americană Eileen Lavine continuă să lucreze, să citească zilnic presa și să participe la ședințe editoriale. Deși recunoaște că nu mai are energia fizică din tinerețe, spune că și-a păstrat cea mai importantă resursă: mintea.

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