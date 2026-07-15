Are 101 ani și încă merge la ședințele de redacție. Secretul jurnalistei care spune că totul stă „aici sus”

La 101 ani și jumătate, jurnalista americană Eileen Lavine continuă să lucreze, să citească zilnic presa și să participe la ședințe editoriale. Deși recunoaște că nu mai are energia fizică din tinerețe, spune că și-a păstrat cea mai importantă resursă: mintea.
Optimismul, curiozitatea și dorința permanentă de a învăța sunt, în opinia sa, motivele pentru care a rămas activă și implicată chiar și după ce a trecut de un secol de viață.
La 97 de ani și-a publicat memoriile
În anul 2022, când avea 97 de ani, Eileen Lavine și-a lansat volumul de memorii, A Medley of Extemporanea („Un amestec de improvizații”), inspirat de un poem despre imprevizibilitatea vieții.
Cartea urmărește un parcurs profesional și personal neobișnuit.
A absolvit liceul la doar 16 ani, apoi a urmat cursurile Universității Wisconsin, unde a devenit prima femeie aleasă, pentru un mandat complet, redactor-șef al publicației studențești Daily Cardinal.
Ulterior și-a continuat studiile la Școala de Jurnalism a Universității Columbia, iar o vacanță planificată pentru câteva săptămâni la Paris s-a transformat într-un an petrecut în Franța. Au urmat alte experiențe în Jamaica, Haiti și Republica Dominicană.
O carieră care continuă și după 100 de ani
De-a lungul timpului, Eileen Lavine a colaborat cu numeroase publicații importante, inclusiv The New York Times. A scris scenarii pentru radio și a lucrat în domeniul relațiilor publice.
Nici după ce a împlinit 100 de ani nu a renunțat complet la profesie. În prezent este redactor senior la revista Moment, unde participă săptămânal la ședințele editoriale și contribuie la revizuirea articolelor.
Ziua începe cu ziare, rebusuri și lectură
Jurnalista spune că rutina zilnică îi menține mintea în permanentă activitate.
După micul dejun citește edițiile tipărite ale The New York Times și The Washington Post, răsfoiește revista The New Yorker, rezolvă rebusuri și își verifică newsletterele preferate.
În timpul zilei urmărește conferințe online și spectacolele de cabaret susținute de fiul său, iar seara nu ratează emisiunile-concurs, în special „Jeopardy!”, pe care o urmărește de foarte mulți ani.
„Nu sunt o sportivă. Eu am totul aici sus”, spune Lavine arătând spre cap, pentru TODAY.com.
Lecția primită de la mama sa
Eileen Lavine spune că una dintre cele mai importante învățături a primit-o în copilărie, de la mama sa.
Aceasta a încurajat-o întotdeauna să privească partea bună a lucrurilor și să își folosească talentul pentru a-i ajuta și pe ceilalți.
Inspirată de această filozofie, în anii '60 a fondat, împreună cu alți colaboratori, o companie care oferea servicii editoriale organizațiilor nonprofit și instituțiilor din domeniile educației, medicinei și sănătății.
„Ne-am pus serviciile la dispoziția altora! Eram scriitori, editori, dezvoltatori de programe”, spune Lavine. „Multe organizații nonprofit, în special din domeniul educației, medicinei și sănătății, nu își permiteau să angajeze permanent un editor sau un redactor. Așa că apelau la noi pentru a redacta publicații, studii și pentru tot felul de activități editoriale.”
Nu s-a lăsat copleșită de singurătate
După moartea soțului său, în 2014, jurnalista spune că a făcut tot posibilul să rămână activă și conectată cu cei din jur.
A continuat să joace bridge și poker împreună cu prietenii, iar copiii și nepoții o vizitează frecvent. Cu membrii familiei aflați la distanță ține legătura prin e-mail.
În memoriile sale vorbește și despre modul în care a reușit să depășească momentele dificile.
„Continui să citesc povești despre văduve și singurătate”, scrie Lavine în memoriile sale.
„Dar cred că, pentru că încă mă bucur de atât de multe lucruri și am mereu ceva care mă ține ocupată, nu m-am simțit niciodată cu adevărat singură!”
„A fost extraordinar să privesc înapoi”
Privind în urmă la cei peste 100 de ani de viață, Eileen Lavine spune că se consideră o persoană norocoasă pentru experiențele pe care le-a trăit și pentru oamenii pe care i-a întâlnit.
„A fost extraordinar să privesc înapoi la tot ce am trăit.”