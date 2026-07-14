Accident violent pe un drum din Giurgiu. O mașină s-a izbit de un TIR și s-a răsturnat pe câmp

Publicat 14 iul. 2026, 22:11 Sursă Agerpres

Doi tineri au fost răniți și duși la spitale din București după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un tir, iar apoi s-a răsturnat pe un câmp, accidentul având loc luni, la intersecția dintre drumul județean DJ 412 și drumul național DN 5A, între localitățile Prundu și Mironești, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu.

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