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Accident violent pe un drum din Giurgiu. O mașină s-a izbit de un TIR și s-a răsturnat pe câmp

Accident violent pe un drum din Giurgiu.

Accident violent pe un drum din Giurgiu.

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 22:11
SursăAgerpres

Doi tineri au fost răniți și duși la spitale din București după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un tir, iar apoi s-a răsturnat pe un câmp, accidentul având loc luni, la intersecția dintre drumul județean DJ 412 și drumul național DN 5A, între localitățile Prundu și Mironești, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu.

'Doi tineri au ajuns la spital în urma unui accident rutier ce s-a produs, în această după-amiază, la intersecția dintre DJ 412 și DN5A, între localitațile Prundu și Mironești. În eveniment au fost implicate un autoturism și un autotren. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Colibași, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două ambulanțe SAJ și poliția. În sprijin, a fost solicitat și elicopterul SMURD. Autoturismul a fost găsit răsturnat în afara părții carosabile', a transmis sursa citată.

Cei doi tineri pasageri din autoturism au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spitale din capitală, unul cu ambulanța, iar celălalt cu elicopterul SMURD.

Autoturismul a fost repus pe roți, iar pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor. Cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări, mai menționează informarea ISU Giurgiu.

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