CNAIR renunță la 500 de angajări, după ce Ministerul Transporturilor a respins bugetul inițial

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 19:53

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a refăcut bugetul companiei după ce proiectul inițial, care prevedea 500 de noi angajări. Bugetul a fost respins de Ministerul Transporturilor. Anunțul a fost făcut marți de Horațiu Cosma, secretar de stat în minister.

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