Nicușor Dan nu exclude o mediere între partide pe tema salarizării unice, pentru a salva banii din PNRR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iul. 2026, 15:49

Negocierile tensionate pe marginea noii Legi a Salarizării pun în pericol termenele asumate de România prin PNRR, după ce PSD a anunțat oficial că refuză să voteze proiectul în forma sa actuală. Întrebat despre riscul unui eșec major, președintele României, Nicușor Dan, s-a arătat optimist și a transmis că este pregătit să intervină direct dacă dialogul dintre partide se va bloca definitiv.

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