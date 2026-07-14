Nicușor Dan nu exclude o mediere între partide pe tema salarizării unice, pentru a salva banii din PNRR

Negocierile tensionate pe marginea noii Legi a Salarizării pun în pericol termenele asumate de România prin PNRR, după ce PSD a anunțat oficial că refuză să voteze proiectul în forma sa actuală. Întrebat despre riscul unui eșec major, președintele României, Nicușor Dan, s-a arătat optimist și a transmis că este pregătit să intervină direct dacă dialogul dintre partide se va bloca definitiv.
Deși liderii politici au arătat deschidere pentru dialog, cifrele concrete au apărut pe masa negocierilor abia în ultimele zile, generând rapid disensiuni majore în interiorul coaliției de guvernare.
„S-a întâlnit domnul Burnete cu reprezentanții partidelor, a durat patru ore și a spus că o să fie greu. Deci, tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă. Dar niciodată până acum nu am spus că au agreat pe cifre. Și cifrele abia acum două, trei zile au apărut”, a explicat Nicușor Dan, punând în context disputele actuale.
Șeful statului a confirmat că textul propunerii a fost trimis oficial către social-democrați la începutul acestei săptămâni, fiind de așteptat ca fiecare tabără politică să își apere propriile viziuni.
„Bun. Deci, după cum știți, ministrul interimar al muncii este domnul Pîslaru și, din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege.”
Președintele promite mediere dacă negocierile eșuează
Având în vedere complexitatea reformei și impactul uriaș pe care îl are asupra diferitelor sectoare din societate, Nicușor Dan a subliniat că adoptarea actului normativ reprezintă un test de maturitate politică extrem de dur, dar care are încă șanse reale de reușită în termenul stabilit.
„O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale”, a avertizat președintele.
Întrebat direct dacă mai este rezonabil ca legea să fie adoptată la timp pentru a nu periclita fondurile europene din PNRR, Nicușor Dan a conchis pe un ton optimist: „Eu cred că mai sunt șanse, da. Cred că mai sunt șanse ca ea să fie adoptată.”