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Justitie· 2 min citire

Nicușor Dan, despre activitatea parchetelor: „Sunt foarte mulțumit. Toate trei se mișcă foarte bine”

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:22

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul unor declarații de presă susținute la Ambasada României în Paris, că schimbările planificate în domeniul Justiției au fost amânate din cauza crizei politice traversate de România în ultima perioadă.

Șeful statului a fost întrebat despre reformele așteptate în Justiție, în urma întâlnirilor cu judecătorii și procurorii desfășurate în decembrie 2025, menite să rezolve problemele din sistem.

„Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare pe care din cauza crizei politice am amânat-o”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, mulțumit de activitatea parchetelor

În schimb, șeful statului s-a arătat mulțumit de modul în care funcționează parchetele, la aproximativ trei luni de la desemnarea noilor conduceri.

„Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte șase luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine”, a declarat Nicușor Dan.

Referindu-se la Parchetul General, președintele a precizat: „Am avut, după mult timp, anchete serioase, vizând magistrații în cazul de la Constanța”.

Despre DIICOT: „Fără incidente la festivalurile de muzică”

Vorbind despre activitatea DIICOT, Nicușor Dan a afirmat că este mulțumit că nu s-au înregistrat incidente în timpul festivalurilor de muzică din acest an.

„Dacă vorbim de DIICOT, suntem mulți părinții, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul acesta am fost bine”, a declarat șeful statului.

Referitor la DNA, președintele a spus: „Am avut persoane importante anchetate”.

„Eu cred că pe Parchete nu mai vedem un ascunziș, o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea. Și cred că e important”, a mai declarat Nicușor Dan.

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