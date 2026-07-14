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Justitie· 2 min citire
Nicușor Dan, despre activitatea parchetelor: „Sunt foarte mulțumit. Toate trei se mișcă foarte bine”
Nicușor Dan, președintele României
Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul unor declarații de presă susținute la Ambasada României în Paris, că schimbările planificate în domeniul Justiției au fost amânate din cauza crizei politice traversate de România în ultima perioadă.
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