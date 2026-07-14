Nicușor Dan, despre activitatea parchetelor: „Sunt foarte mulțumit. Toate trei se mișcă foarte bine”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:22

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul unor declarații de presă susținute la Ambasada României în Paris, că schimbările planificate în domeniul Justiției au fost amânate din cauza crizei politice traversate de România în ultima perioadă.

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