Medic chirurg și conferențiar universitar, în arest la domiciliu după ce ar fi agresat un jandarm aflat în serviciu la sediul BNR din Cluj

Un medic chirurg și conferențiar universitar care își desfășoară activitatea la Cluj-Napoca și Oradea a fost plasat în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru două infracțiuni de ultraj. Potrivit procurorilor, acesta ar fi agresat un jandarm aflat în misiune de pază la sediul Băncii Naționale a României - Sucursala Regională Cluj și l-ar fi amenințat atât cu moartea, cât și cu pierderea locului de muncă.
Chirurg universitar, acuzat că a lovit un jandarm aflat în timpul serviciului
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a solicitat arestarea preventivă a medicului, însă instanța a respins cererea și a dispus măsura arestului la domiciliu.
Conform anchetatorilor, incidentul s-ar fi produs în noaptea de 27 iunie 2026, în fața sediului BNR din municipiul Cluj-Napoca, unde un subofițer al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj își desfășura atribuțiile de pază.
Procurorii: Jandarmul ar fi fost lovit de mai multe ori
Din datele prezentate de procurori reiese că medicul ar fi agresat fizic jandarmul, aplicându-i mai multe lovituri la nivelul feței și corpului.
Anchetatorii susțin că prima lovitură ar fi fost aplicată cu palma, moment în care militarului i-au fost smulși ochelarii de vedere. Ulterior, acesta ar fi fost lovit din nou în zona feței, iar o altă lovitură, îndreptată către cap, l-ar fi atins în zona brațului după ce a încercat să se ferească.
În urma incidentului, jandarmul ar fi suferit leziuni și dureri fizice.
Amenințări cu moartea și pierderea locului de muncă
Pe lângă presupusa agresiune, procurorii susțin că medicul i-ar fi adresat jandarmului numeroase injurii și amenințări.
Potrivit dosarului, acesta ar fi făcut referiri inclusiv la moarte, dar și la posibilitatea ca militarul să își piardă locul de muncă sau să fie condamnat penal.
Anchetatorii afirmă că astfel de afirmații i-au provocat victimei o stare de teamă.
Și-ar fi invocat funcția și influența pentru a intimida
Procurorii susțin că medicul ar fi încercat să intimideze jandarmul invocând în repetate rânduri funcțiile pe care le ocupă și statutul său profesional.
Potrivit anchetei, acesta s-ar fi prezentat drept conferențiar universitar, chirurg și șef de secție, sugerând că are influența necesară pentru a-i afecta cariera militarului.
În același timp, anchetatorii arată că inculpatul ar fi încercat să evite răspunderea legală și le-ar fi cerut persoanelor care îl însoțeau să solicite intervenția altor autorități, în încercarea de a schimba cursul evenimentelor.
Instanța a respins arestarea preventivă
Deși procurorii au apreciat că gravitatea faptelor justifică arestarea preventivă, judecătorul a decis că măsura arestului la domiciliu este suficientă în această etapă a procesului penal.
Dosarul vizează două infracțiuni de ultraj, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, medicul cercetat este Paul Andrei Țenț, chirurg maxilo-facial și conferențiar universitar, care își desfășoară activitatea atât în Cluj-Napoca, cât și în cadrul unui spital important din Oradea.
Până la o hotărâre definitivă a instanței, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.