Medic chirurg și conferențiar universitar, în arest la domiciliu după ce ar fi agresat un jandarm aflat în serviciu la sediul BNR din Cluj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 20:33

Un medic chirurg și conferențiar universitar care își desfășoară activitatea la Cluj-Napoca și Oradea a fost plasat în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru două infracțiuni de ultraj. Potrivit procurorilor, acesta ar fi agresat un jandarm aflat în misiune de pază la sediul Băncii Naționale a României - Sucursala Regională Cluj și l-ar fi amenințat atât cu moartea, cât și cu pierderea locului de muncă.

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