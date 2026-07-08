Doi polițiști de la Penitenciarul Rahova, trimiși în judecată pentru presupuse acte de tortură asupra autorului crimei din Grădina Botanică din Craiova

Publicat 8 iul. 2026, 20:42 Actualizat 8 iul. 2026, 20:49

Doi agenți de poliție penitenciară de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de tortură, fiind acuzați că ar fi agresat un deținut condamnat pentru crima din Grădina Botanică din Craiova. În același dosar a fost inculpat și un asistent medical, acuzat că nu a raportat leziunile victimei și ar fi consemnat informații false în documentele medicale.

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