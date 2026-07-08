Doi polițiști de la Penitenciarul Rahova, trimiși în judecată pentru presupuse acte de tortură asupra autorului crimei din Grădina Botanică din Craiova

Doi agenți de poliție penitenciară de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de tortură, fiind acuzați că ar fi agresat un deținut condamnat pentru crima din Grădina Botanică din Craiova. În același dosar a fost inculpat și un asistent medical, acuzat că nu a raportat leziunile victimei și ar fi consemnat informații false în documentele medicale.
Potrivit informațiilor din anchetă, dosarul vizează un incident petrecut în luna octombrie 2024, în Penitenciarul Rahova. Surse judiciare susțin că victima este tânărul condamnat definitiv pentru uciderea adolescentei de 14 ani în Grădina Botanică din Craiova, faptă comisă în vara anului 2023.
Procurorii acuză doi agenți de penitenciar de infracțiunea de tortură
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat trimiterea în judecată a doi agenți de poliție penitenciară, în vârstă de 21 și 26 de ani, acuzați că ar fi exercitat acte repetate de violență asupra unui deținut aflat în executarea unei pedepse pentru o infracțiune contra vieții.
Conform procurorilor, cei doi ar fi acționat împreună, pe parcursul mai multor ore, provocând victimei suferințe fizice și psihice prin lovituri aplicate cu pumnii, picioarele și un obiect contondent. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi determinat inclusiv un alt deținut să participe la agresiune.
Scopul presupus al acțiunilor ar fi fost pedepsirea tânărului pentru fapta pentru care fusese condamnat, arată agerpres.
Victima ar fi suferit leziuni care au necesitat îngrijiri medicale
Potrivit rechizitoriului, în urma agresiunilor, deținutul a suferit traumatisme care au necesitat între cinci și șase zile de îngrijiri medicale.
Surse apropiate anchetei afirmă că gardienii ar fi folosit inclusiv un ciocan în timpul agresiunilor, însă aceste aspecte urmează să fie analizate de instanță în cadrul procesului.
Asistent medical, trimis și el în judecată
În același dosar, procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui asistent medical de 34 de ani din cadrul Penitenciarului Rahova.
Acesta este acuzat de favorizarea făptuitorului și fals intelectual.
Anchetatorii susțin că, deși a observat urmele de violență în timpul examinării medicale a deținutului, nu a sesizat organele de urmărire penală și ar fi consemnat în documentele medicale informații nereale privind momentul producerii leziunilor.
Cine este deținutul vizat în dosar
Surse judiciare indică faptul că victima agresiunilor este Mario Alexandru Fojică, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru atacul produs în iunie 2023 în Grădina Botanică din Craiova.
Atunci, o adolescentă de 14 ani și prietenul ei au fost atacați cu un cuțit. Fata și-a pierdut viața, iar băiatul a fost grav rănit.
Potrivit anchetatorilor, agresorul ar fi plecat de acasă înarmat și cu intenția de a ucide pe cineva, alegându-și victimele în funcție de împrejurări. La momentul comiterii faptei, acesta era elev al Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova.
Dosarul a fost înaintat instanței competente, care va analiza probele administrate de procurori și va decide asupra acuzațiilor formulate împotriva celor trei inculpați.