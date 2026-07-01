Patru polițiști, arestați după ce au fost filmați furând din dărâmăturile lăsate de cutremur. Imaginile au stârnit revoltă

Un scandal de proporții a izbucnit în Venezuela, după ce patru polițiști au fost surprinși în imagini devenite virale în timp ce ar fi sustras bani și alte valori dintre ruinele clădirilor distruse de cutremurele devastatoare care au lovit țara.
În urma apariției înregistrărilor pe rețelele de socializare, autoritățile au intervenit rapid, arată AFP. Cei patru agenți au fost arestați, destituiți din funcție și trimiși în fața justiției, fiind acuzați că au profitat de haosul creat de dezastru pentru a-și însuși bunuri găsite printre dărâmături.
Imaginile au provocat furia localnicilor
Scenele au fost filmate în statul La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni de seisme. Într-unul dintre videoclipuri, unul dintre polițiști apare ținând în mână o casetă deteriorată în care se aflau dolari recuperați dintre ruine.
Martorii aflați în zonă l-au înconjurat imediat și i-au cerut să lase bunurile jos, acuzându-l că profită de tragedia oamenilor. În alte imagini distribuite online, o femeie încearcă să recupereze banii aflați asupra agenților, în timp ce mulțimea își exprimă revolta față de comportamentul acestora.
Ministerul Justiției: „Au trădat misiunea pe care o aveau”
Ministerul Justiției a transmis că cei patru polițiști și-au încălcat grav atribuțiile de serviciu, folosindu-se de operațiunile de salvare și de intervenție umanitară pentru a-și însuși valori descoperite printre dărâmături.
Într-o înregistrare publicată de autorități, unul dintre agenți este surprins în timp ce își predă arma și uniforma, în cadrul procedurilor de destituire.
Reprezentanții ministerului au anunțat că toți cei implicați au fost arestați și deferiți justiției, urmând să răspundă penal pentru faptele comise.
Haos după cutremurele devastatoare
Scandalul vine în contextul în care Venezuela încearcă să facă față consecințelor celor două cutremure puternice care au provocat un număr uriaș de victime și distrugeri materiale.
Pe lângă operațiunile de căutare și salvare, autoritățile se confruntă și cu numeroase cazuri de jaf și furt în zonele calamitate. Forțele de ordine au fost suplimentate pentru a limita astfel de incidente, însă martorii susțin că actele de vandalism și furt continuă în unele dintre localitățile afectate.
Ancheta privind comportamentul celor patru polițiști este în desfășurare.