Patru polițiști, arestați după ce au fost filmați furând din dărâmăturile lăsate de cutremur. Imaginile au stârnit revoltă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 22:13

Un scandal de proporții a izbucnit în Venezuela, după ce patru polițiști au fost surprinși în imagini devenite virale în timp ce ar fi sustras bani și alte valori dintre ruinele clădirilor distruse de cutremurele devastatoare care au lovit țara.

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