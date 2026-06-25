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Dan Negru, vacanță de lux cu Andra și Cătălin Măruță. Soția prezentatorului TV, apariție rară

Vedete în vacanță

Vedete în vacanță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS

Vacanța a început cum nu se poate mai bine pentru Dan Negru. Celebrul prezentator a mers în una dintre cele mai luxoase destinații exotice, Mauritius, cu Andra și Cătălin Măruță, dar și cu fina celor doi - Vlăduța Lupău. Nelipsită este și soția sa, Codruța Negru. Apariția ei în spațiul public a atras imediat atenția fanilor, mai ales că aceasta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Vlăduța Lupău, alături de Dan Negru în vacanța exotică

Dan Negru a decis ca anul acesta să meargă în vacanță cu Andra și Cătălin Măruță, dar și cu fina celor doi - cântăreața Vlăduța Lupău. Vedetele au împărtășit cu fanii din online mai multe imagini din Mauritius, destinația exotică din Africa, unde au parte de momente spectaculoase.

Cea care a atras toate privirile a fost însă Codruța Negru. Deși preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, soția lui Dan Negru a apărut în mai multe clipuri video, în timp ce ciocnea un pahar de vin.

Un moment spectaculos a oferit și Andra Măruță, care s-a prins în horă cu africanii.

„Localnicii de aici spun că cele mai prețioase lucruri din Mauritius sunt gratuite: nisipul, apa și soarele! Astea sunt gratuite, de asta aproape toate plajele sunt publice și prin lege accesul la ele nu poate fi blocat de resorturile de lux. Și, credeți-mă, ăștia știu ce e luxul!”, a povestit Dan Negru pe pagina lui socializare.

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