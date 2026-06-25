Dan Negru, vacanță de lux cu Andra și Cătălin Măruță. Soția prezentatorului TV, apariție rară

Publicat 25 iun. 2026, 20:46 Sursă Realitatea PLUS

Vacanța a început cum nu se poate mai bine pentru Dan Negru. Celebrul prezentator a mers în una dintre cele mai luxoase destinații exotice, Mauritius, cu Andra și Cătălin Măruță, dar și cu fina celor doi - Vlăduța Lupău. Nelipsită este și soția sa, Codruța Negru. Apariția ei în spațiul public a atras imediat atenția fanilor, mai ales că aceasta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

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