Europa nu este pregătită să contracareze atacurile cu drone ale Rusiei. Studiu IISS: sistemele de apărare nu fac față amenințării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 21:06

Țările europene nu sunt suficient pregătite să contracareze atacurile cu drone care ar putea fi lansate de Rusia. Avertismentul apare într-un studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra. Cercetătorii susțin că statele europene întâmpină dificultăți atât în detectarea aparatelor, cât și în stabilirea celor responsabili. Lipsa unei reacții rapide ar reduce capacitatea Europei de a descuraja asemenea atacuri.

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