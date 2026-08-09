Europa nu este pregătită să contracareze atacurile cu drone ale Rusiei. Studiu IISS: sistemele de apărare nu fac față amenințării

Țările europene nu sunt suficient pregătite să contracareze atacurile cu drone care ar putea fi lansate de Rusia. Avertismentul apare într-un studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra. Cercetătorii susțin că statele europene întâmpină dificultăți atât în detectarea aparatelor, cât și în stabilirea celor responsabili. Lipsa unei reacții rapide ar reduce capacitatea Europei de a descuraja asemenea atacuri.
144 de incidente analizate
Studiul a analizat 144 de incidente produse între august 2024 și februarie 2026. Cazurile au fost înregistrate în 12 state membre NATO și în Irlanda. Printre ținte s-au aflat aeroporturi și instalații militare sensibile. Autorii raportului consideră că este foarte probabil ca aceste incidente să facă parte dintr-o campanie desfășurată de Kremlin cu ajutorul dronelor.
Cercetătorii precizează însă că statele europene nu au reușit să atribuie în mod clar Rusiei atacurile analizate. Identificarea autorilor rămâne una dintre principalele probleme pentru guverne. Raportul arată că dovezile sunt strânse și analizate prea lent. În aceste condiții, autoritățile nu pot lua rapid măsuri de răspuns.
Detectarea dronelor este neuniformă
Potrivit studiului, sistemele de detectare nu funcționează la același nivel în toate țările europene. Responsabilitățile legale sunt împărțite între mai multe instituții, ceea ce poate întârzia intervenția. În unele situații, variantele de răspuns disponibile sunt considerate nepotrivite în raport cu amenințarea. Raportul concluzionează că actualul sistem european de combatere a dronelor nu este adaptat riscurilor existente.
O altă problemă este lipsa unei analize comune a incidentelor produse în diferite state. Oficialii europeni s-ar fi concentrat mai ales pe reacțiile naționale. Astfel, autoritățile nu au reușit întotdeauna să stabilească legături între cazurile înregistrate în mai multe țări. Această abordare îngreunează identificarea unei posibile campanii coordonate.
Avertisment privind amenințările hibride
Studiul a fost realizat și cu participarea Fundației Hanns Seidel din Germania. Președintele organizației, Klaus Holetschek, consideră concluziile raportului alarmante. Acesta avertizează că Europa nu este încă pregătită pentru o asemenea formă de amenințare hibridă. NATO, Uniunea Europeană și guvernele naționale acordă mai multă atenție problemei, însă măsurile luate până acum sunt considerate insuficiente.