Iranul, aproape de un acord cu Omanul pentru Strâmtoarea Ormuz. Teheranul condiționează redeschiderea rutei

Iranul anunţă că este aproape de un acord cu Omanul privind controlul Strâmtorii Ormuz, însă Teheranul condiţionează redeschiderea rutei maritime de îndeplinirea unor cerinţe adresate Statelor Unite. În paralel, Emiratele Arabe Unite au acuzat sâmbătă forţele iraniene că au atacat un petrolier în strâmtoare.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Iranul şi Omanul sunt „foarte aproape” de un acord privind stabilirea unei noi rute maritime prin Strâmtoarea Ormuz. El a subliniat însă că această înţelegere nu ar fi, singură, suficientă pentru reluarea completă a traficului comercial.
Iranul impune condiţii pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Potrivit şefului diplomaţiei iraniene, redeschiderea strâmtorii depinde inclusiv de acordarea unor despăgubiri de către Statele Unite. Teheranul mai cere încetarea ameninţărilor americane, oprirea atacurilor împotriva Iranului şi a aliaţilor săi din Liban, Palestina, Yemen şi Irak, ridicarea sancţiunilor şi deblocarea activelor iraniene.
„Vechiul sistem de separare a traficului maritim prin strâmtoare nu mai este acceptabil”, a afirmat Araghchi, precizând că autorităţile iraniene discută cu Omanul despre o rută temporară, până la soluţionarea problemelor tehnice şi juridice pentru un traseu permanent.
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a apreciat, la rândul său, că momentul este favorabil unui acord, invocând „coeziunea, forţa şi unitatea” din interiorul ţării.
Omanul confirmă negocierile
Ministerul de Externe de la Muscat a transmis că negocierile cu Iranul referitoare la modalităţile de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz au fost „pozitive şi constructive”.
Omanul a condamnat însă atacurile repetate asupra navelor care tranzitează zona, fără să indice direct cine este responsabil. Autorităţile omaneze au cerut evitarea oricăror acţiuni care ar putea compromite negocierile şi progresele obţinute.
Un oficial american, sub protecţia anonimatului, a declarat vineri că Washingtonul se aşteaptă la un acord între Iran şi Oman care să permită reluarea traficului normal de petrol. Acesta a precizat că SUA ar putea ridica blocada asupra porturilor iraniene după anunţarea unui acord privind reluarea navigaţiei comerciale, cu condiţia ca Teheranul să îşi respecte angajamentele.
Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz
Emiratele Arabe Unite au anunţat sâmbătă că Iranul a tras o rachetă asupra unui petrolier afiliat companiei petroliere de stat, în timp ce nava traversa Strâmtoarea Ormuz. Potrivit autorităţilor emirateze, nu au existat victime.
Agenţia britanică pentru operaţiuni comerciale maritime, UKMTO, a raportat că o navă a luat foc după ce a fost lovită de un proiectil de origine necunoscută. Incendiul a fost stins, iar autorităţile nu au semnalat efecte asupra mediului.
Teheranul nu a comentat imediat acuzaţiile. Gărzile Revoluţiei au transmis însă că redeschiderea strâmtorii depinde exclusiv de acceptarea condiţiilor Iranului de către Washington, nu de negocierile bilaterale cu Omanul.
„De îndată ce Statele Unite vor accepta condiţiile Iranului, Strâmtoarea Ormuz va fi cu siguranţă redeschisă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluţiei, Hossein Mohebbi, citat de agenţia Tasnim.
Miza energetică globală
Un eventual acord Iran–Oman ar putea oferi Teheranului un rol important în controlarea accesului navelor către Golful Persic, au declarat anterior pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt şi doi oficiali regionali.
Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Înainte de război, aproximativ o cincime din livrările globale de petrol şi gaze tranzitau acest punct maritim strategic.
Iranul a instituit un control strict în zonă după conflictul declanşat de atacurile SUA şi Israelului asupra teritoriului iranian, la 28 februarie. Teheranul a răspuns prin lovituri asupra unor baze americane din statele din Golf şi Iordania, precum şi prin atacuri asupra navelor din strâmtoare.
Atacurile şi taxele impuse petrolierelelor care traversează zona cu acordul Iranului au afectat transporturile globale, au împins în sus preţurile la energie şi au amplificat presiunile inflaţioniste.