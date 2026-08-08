Iranul, aproape de un acord cu Omanul pentru Strâmtoarea Ormuz. Teheranul condiționează redeschiderea rutei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 21:07

Iranul anunţă că este aproape de un acord cu Omanul privind controlul Strâmtorii Ormuz, însă Teheranul condiţionează redeschiderea rutei maritime de îndeplinirea unor cerinţe adresate Statelor Unite. În paralel, Emiratele Arabe Unite au acuzat sâmbătă forţele iraniene că au atacat un petrolier în strâmtoare.

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