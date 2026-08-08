Todd Blanche, fost avocat al lui Trump, confirmat procuror general al SUA după un vot la limită în Senat

Confirmarea lui Todd Blanche, fost avocat personal al lui Donald Trump, în fruntea Departamentului Justiției a trecut la limită în Senatul SUA, pe fondul criticilor legate de independența instituției.
Senatul american l-a confirmat sâmbătă pe Todd Blanche în funcția de procuror general al Statelor Unite, echivalentul ministrului Justiției, punând capăt uneia dintre cele mai controversate proceduri de numire din al doilea mandat al președintelui Donald Trump.
Todd Blanche, confirmat procuror general al SUA
Blanche, fost avocat personal al lui Trump, a primit 50 de voturi pentru și 49 împotrivă. Două senatoare republicane, Susan Collins și Lisa Murkowski, s-au alăturat democraților în votul împotriva confirmării.
Democrații au criticat dur nominalizarea, acuzând administrația Trump că încearcă să transforme Departamentul Justiției într-un instrument politic folosit împotriva adversarilor președintelui. Todd Blanche asigura deja interimatul la conducerea instituției din aprilie.
Doi republicani au votat alături de democrați
Nominalizarea sa a provocat rezerve inclusiv în rândul republicanilor. Senatorii John Cornyn și Thom Tillis au cerut garanții din partea administrației că anumite inițiative controversate vor fi abandonate definitiv sau limitate, înainte de a permite avansarea procedurii în Senat.
Una dintre propuneri prevedea înființarea unui fond de aproape 1,8 miliarde de dolari pentru compensarea unor aliați ai lui Donald Trump vizați de proceduri judiciare în timpul administrației Biden. Democrații au denunțat inițiativa drept o „casă de bani negri”. Un al doilea proiect urmărea acordarea unei forme de imunitate fiscală pentru președinte și apropiații săi.
Administrația Trump a anunțat că renunță la fondul de despăgubire, însă Cornyn și Tillis au cerut angajamente scrise că planul nu va fi reluat. Blanche a oferit aceste garanții, iar Comisia judiciară a Senatului i-a aprobat marți nominalizarea, deschizând calea votului final.
Todd Blanche, avocatul lui Trump în dosarul Stormy Daniels
Todd Blanche a devenit cunoscut ca avocat al lui Donald Trump în trei dosare penale deschise împotriva acestuia înainte de revenirea la Casa Albă. Printre ele s-a numărat și cazul plăților ascunse către fosta actriță de filme pentru adulți Stormy Daniels, dosar care s-a încheiat, în primăvara anului 2024, cu condamnarea penală a lui Trump, o premieră pentru un fost președinte american.
După revenirea lui Trump la Casa Albă, Blanche a fost numit adjunct al procurorului general, alături de alți foști consilieri juridici ai președintelui, inclusiv Pam Bondi, care ocupa funcția de procuror general.
La începutul lunii aprilie 2026, Donald Trump a revocat-o pe Pam Bondi, în contextul scandalului legat de Jeffrey Epstein, și i-a încredințat imediat lui Blanche conducerea interimară a Departamentului Justiției. Blanche era deja implicat în dosarul Epstein.
Senatorul democrat Dick Durbin l-a acuzat pe Blanche că „acționează în continuare ca avocat personal al președintelui” și că folosește Departamentul Justiției „ca un cabinet care nu servește decât unui singur client: președintele”.
Întrebat, în timpul audierii din Comisia judiciară a Senatului, despre relația sa cu Donald Trump, Blanche a declarat inițial: „Sunt avocatul lui”, înainte de a se corecta rapid: „Am fost avocatul lui”.