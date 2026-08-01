Trump, pregătit să atace Iranul. „Îi vom lovi foarte puternic”. Ambasadele SUA din Orientul Mijlociu le cer americanilor să părăsească urgent zona

Statele Unite și Israelul pregătesc o amplă operațiune militară care ar putea avea ca țintă infrastructura energetică a Iranului. Potrivit mai multor surse citate de CBS News, atacurile ar putea fi declanșate chiar în acest weekend, însă președintele american Donald Trump nu a dat încă ordinul final.
Sursele susțin că, la Washington, s-a discutat inclusiv despre încheierea operațiunii înainte de deschiderea piețelor financiare de luni, pentru a limita eventualele efecte asupra economiei Statelor Unite și a piețelor internaționale. Totuși, momentul exact al finalizării unei astfel de acțiuni nu a fost stabilit.
Infrastructura energetică a Iranului, printre principalele ținte
Conform informațiilor obținute de CBS News, principalele obiective vizate ar putea aparține sectorului energetic iranian, printre acestea fiind centrale electrice și rafinării de petrol.
Mai multe surse americane afirmă că Israelul a fost informat despre planurile discutate la Washington și își coordonează acțiunile cu Statele Unite. Cu toate acestea, un oficial israelian a declarat pentru CBS News că autoritățile de la Ierusalim nu au cunoștință despre o decizie privind reluarea operațiunilor militare la scară largă și că nu au participat la planificarea unui atac împotriva Iranului.
Dacă operațiunea va fi aprobată, aceasta ar marca revenirea Israelului la acțiuni militare active după armistițiul mediat de Statele Unite. De la reluarea operațiunilor militare americane, la începutul lunii iulie, Iranul nu a mai lansat atacuri asupra teritoriului israelian.
Planul, analizat la Camp David
Potrivit surselor citate, scenariul unei operațiuni militare a fost discutat vineri, 31 iulie, în cadrul unei reuniuni a administrației Trump desfășurate la Camp David.
Aceleași surse susțin că o parte dintre oficialii Casei Albe responsabili de probleme politice s-au opus categoric unei astfel de acțiuni.
În partea întâlnirii deschisă presei, Donald Trump a declarat că Statele Unite îi vor lovi pe iranieni „foarte puternic”, adăugând că va veni momentul în care aceștia vor spune că nu mai pot rezista. Întrebat dacă mai există loc pentru diplomație, liderul american a răspuns că, în opinia sa, obiectivul este victoria.
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat pentru CBS News că, așa cum a transmis și președintele în cadrul ședinței de guvern, Statele Unite vor ieși învingătoare, iar Iranul nu va obține arme nucleare în timpul mandatului lui Donald Trump.
La rândul său, purtătorul principal de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a precizat că Departamentul Apărării nu va comenta posibilele ținte înainte ca președintele să ia o decizie finală, însă a subliniat că armata americană este pregătită să execute orice ordin în orice moment.
Se discută inclusiv despre întreruperea alimentării cu energie a Teheranului
Un fost oficial militar american a explicat pentru CBS News că loviturile asupra infrastructurii energetice ar putea afecta în mod semnificativ capacitatea autorităților iraniene de a menține funcționarea serviciilor publice și de a administra țara.
Potrivit unui oficial israelian de rang înalt, premierul Benjamin Netanyahu i-a prezentat lui Donald Trump, în cursul acestei săptămâni, trei variante pentru continuarea conflictului, una dintre ele vizând lovituri asupra rutelor terestre de aprovizionare. În aceeași perioadă, Netanyahu s-a întâlnit și cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.
Un oficial american a reamintit că, în etapele anterioare ale conflictului, Statele Unite au atacat poduri cu utilizare dublă, folosite atât în scop militar, cât și de populația civilă.
Tot vineri, oficialii americani au analizat inclusiv posibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a Teheranului. Până în cursul după-amiezii, însă, nu fusese luată o decizie în acest sens.
Săptămâna trecută, Donald Trump a scris pe platforma Truth Social că, pentru fiecare atac asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, Statele Unite vor bombarda și vor distruge câte un pod sau o centrală electrică din Iran.
Ambasadele SUA îi avertizează pe americanii din Orientul Mijlociu
În paralel, ambasadele Statelor Unite din mai multe țări din Orientul Mijlociu au emis alerte de securitate prin care le recomandă cetățenilor americani să fie pregătiți să părăsească regiunea în cazul unei escaladări a conflictului.
„Americanii din regiune ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiţi să plece în cazul unei escaladări”, se arată într-o alertă de securitate publicată de misiunile diplomatice americane din Amman, Ierusalim și Bagdad.
Cetățenii americani sunt sfătuiți să își verifice opțiunile de zbor și să respecte recomandările autorităților locale.
Avertismente privind zborurile și posibile atacuri
Autoritățile americane avertizează că situația din Orientul Mijlociu se poate deteriora rapid, existând riscul anulării curselor aeriene, al închiderii temporare a spațiului aerian și al perturbării călătoriilor.
"Americanii aflaţi în prezent în Orientul Mijlociu ar trebui să dea dovadă de prudenţă şi o vigilenţă sporită şi să se pregătească pentru posibile anulări de zboruri, închideri periodice ale spaţiului aerian şi potenţiale perturbări ale călătoriilor", se arată în alertă.
În Iordania, cetățenii americani au fost sfătuiți să evite bazele militare ale SUA care au fost vizate recent de rachete iraniene. În Israel, recomandarea este ca aceștia să identifice din timp cel mai apropiat adăpost antiaerian.
"Regimul iranian este imprevizibil, aşa cum demonstrează recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment sau provocare, precum şi de a-şi extinde atacurile în zone care nu fuseseră vizate anterior (cum ar fi Egiptul)", se arată într-un mesaj publicat pe site-ul Ambasadei SUA la Ierusalim.