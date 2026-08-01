Trump, pregătit să atace Iranul. „Îi vom lovi foarte puternic”. Ambasadele SUA din Orientul Mijlociu le cer americanilor să părăsească urgent zona

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 19:10

Statele Unite și Israelul pregătesc o amplă operațiune militară care ar putea avea ca țintă infrastructura energetică a Iranului. Potrivit mai multor surse citate de CBS News, atacurile ar putea fi declanșate chiar în acest weekend, însă președintele american Donald Trump nu a dat încă ordinul final.

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