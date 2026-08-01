Migranții care au luat cu asalt enclava spaniolă Ceuta au făcut cale întoarsă în Maroc. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen

Publicat 1 aug. 2026, 18:46 Actualizat 1 aug. 2026, 18:48

Situația din Ceuta începe să revină la normal, după ce aproape toți cei aproximativ 60.000 de migranți care au trecut ilegal frontiera au părăsit enclava spaniolă și s-au întors în Maroc. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a precizat că niciun migrant nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în alte state ale Uniunii Europene.

Distribuie articolul