Migranții care au luat cu asalt enclava spaniolă Ceuta au făcut cale întoarsă în Maroc. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen

Situația din Ceuta începe să revină la normal, după ce aproape toți cei aproximativ 60.000 de migranți care au trecut ilegal frontiera au părăsit enclava spaniolă și s-au întors în Maroc. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a precizat că niciun migrant nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în alte state ale Uniunii Europene.
Declarația vine în contextul crizei izbucnite în ultimele zile la granița dintre Maroc și Ceuta, una dintre principalele porți de intrare în Uniunea Europeană.
Ursula von der Leyen vorbește despre eficiența măsurilor luate la frontieră
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe platforma X, Ursula von der Leyen a anunțat că a discutat telefonic cu Magnus Brunner, comisarul european responsabil pentru afaceri interne și migrație, precum și cu Dubravka Šuica, responsabilă pentru zona mediteraneană și demografie, despre evoluția situației din Ceuta.
„Datorită eforturilor eficiente ale forțelor de ordine spaniole și marocane, nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE”, a declarat Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană insistă asupra întăririi controlului la frontiere
Președinta Comisiei Europene a subliniat că evenimentele din Ceuta demonstrează importanța protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene și a colaborării dintre autoritățile implicate.
„Acest lucru demonstrează de ce controlul frontierelor noastre europene este important. Dispunem de un sistem solid. Însă acesta trebuie consolidat și mai mult. Trebuie să rămânem vigilenți la fiecare punct de intrare critic și să menținem o coordonare strânsă între toate autoritățile”, a mai spus președinta Comisiei Europene.
Declarațiile sale au fost făcute după ce liderii din 22 de state membre ale Uniunii Europene au solicitat organizarea unor discuții de urgență privind gestionarea crizei migranților.
Von der Leyen a salutat această inițiativă și a afirmat că Uniunea Europeană are nevoie de „un proces de analiză a lecțiilor învățate pentru a îmbunătăți reziliența noastră europeană”.
Ministerul de Interne al Spaniei anunță revenirea la normal
La rândul său, Ministerul spaniol de Interne a transmis că aproape toți cei aproximativ 60.000 de migranți care au trecut ilegal frontiera începând de miercuri au părăsit deja Ceuta, iar situația din enclava spaniolă a revenit aproape la normal.
Ursula von der Leyen a subliniat că gestionarea migrației ilegale necesită cooperare între statele membre și un răspuns comun la nivel european.
„Combaterea migrației ilegale necesită solidaritate și un răspuns european unitar”, a adăugat ea.