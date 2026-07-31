Trump temperează planul privind rachetele Patriot pentru Ucraina: „Nu există un acord, discuțiile continuă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 23:34

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Washingtonul nu a ajuns încă la un acord cu Ucraina privind producția de rachete Patriot, subliniind că discuțiile continuă, dar implică riscuri majore legate de transferul de tehnologie militară avansată.

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