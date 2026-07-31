Trump temperează planul privind rachetele Patriot pentru Ucraina: „Nu există un acord, discuțiile continuă”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Washingtonul nu a ajuns încă la un acord cu Ucraina privind producția de rachete Patriot, subliniind că discuțiile continuă, dar implică riscuri majore legate de transferul de tehnologie militară avansată.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe de cabinet la Camp David, unde Trump a insistat că o astfel de decizie trebuie analizată „foarte atent”.
SUA și Ucraina poartă în continuare discuții privitor la rachetele Patriot
„Deocamdată nu ne-am dat acordul pentru asta. Discutăm despre acest lucru, dar este dificil să cedezi un astfel de tip de tehnologie”, a spus liderul american.
Trump a invocat și riscurile strategice pe termen lung: „Există oameni cărora le dai această tehnologie și care, într-o zi, s-ar putea întoarce împotriva ta”.
Declarațiile vin în contextul în care, anterior, Trump sugerase în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată în Turcia în această lună, că ar putea acorda Ucrainei o licență pentru fabricarea rachetelor interceptoare Patriot. Ulterior însă, poziția sa a devenit mai rezervată, inclusiv după întrevederea cu Zelenski la Casa Albă din această săptămână.
Ucraina cere Patriot și Tomahawk pe fondul intensificării atacurilor rusești
Întrebat despre solicitările Kievului, Trump a confirmat că Ucraina își dorește atât rachete Patriot, cu rol defensiv, cât și rachete Tomahawk, cu capacitate ofensivă, pe care le-a descris drept „letale”.
În paralel, Ucraina se confruntă cu un deficit sever de rachete Patriot, considerate singurul sistem eficient din arsenalul său capabil să intercepteze rachete balistice rusești, în condițiile intensificării atacurilor aeriene ale Moscovei.
Kievul încearcă de mai mult timp să obțină un acord de coproducție pentru rachetele Patriot PAC-3, cu scopul de a le fabrica pe plan intern. Demersurile au continuat în ultimele săptămâni, oficialii ucraineni având discuții atât cu Pentagonul, cât și cu reprezentanți ai industriei de apărare.
Ambasadoarea Ucrainei, Olha Stefanișîna, a declarat joi că există semnale pozitive din partea companiei Lockheed Martin, producătorul rachetelor PAC-3, privind extinderea cooperării. Potrivit acesteia, reprezentanți ai companiei s-au întâlnit recent cu președintele Zelenski și urmează să efectueze o vizită în Ucraina pentru a avansa negocierile.