În timp ce Spania este sub asalt, zeci de migranți au fost expulzați de Statele Unite în Africa în numai 48 de ore

Statele Unite au expulzat joi și vineri zeci de persoane către patru țări africane, ca parte a programului fără precedent de expulzări către 'țări terțe' al președintelui Donald Trump, au declarat avocați pentru AFP.
Multe dintre aceste persoane, dacă nu chiar toate, nu provin din țările în care sunt trimise - Guineea Ecuatorială, Sierra Leone, Ghana și Republica Centrafricană, au subliniat avocații și un ONG care monitorizează zborurile de expulzare.
Operațiunea face parte din măsurile de reprimare a imigrației din Statele Unite, care folosesc ceea ce criticii numesc 'lacune legale' pentru a expulza persoane pe care țara nu are dreptul legal să le trimită înapoi în țările lor de origine.
Circa 12 persoane au fost expulzate joi către Guineea Ecuatorială, au declarat Alma David și Meredyth Yoon, avocați americani specializați în imigrare care se ocupă de cazurile lor.
Zboruri de expulzare speciale
Vineri, un avion care a plecat din Statele Unite a aterizat în Sierra Leone, unde au fost debarcate alte aproximativ zece persoane, a precizat Alma David.
Același avion este programat să zboare spre Ghana, apoi spre Republica Centrafricană, au declarat avocații.
Aceste patru țări au mai primit în trecut africani expulzați din Statele Unite. În Guineea Ecuatorială, unii au fost blocați într-un hotel luni de zile, în timp ce Ghana i-a lăsat pe alții fără acte peste graniță, în Togo, anul trecut.
Zborurile au fost monitorizate și de ICE Flight Monitor, un instrument de urmărire afiliat ONG-ului Human Rights First.
Conform acestuia, ambele avioane au făcut escală în Senegal pentru alimentare. Această țară a devenit un punct de tranzit cheie pentru zborurile SUA de expulzare a migranților către continentul african.
Expulzările sunt adesea învăluite în secret. Yoon a declarat că ea și colegii ei dispun de o listă cu persoane despre care se crede că se aflau la bordul avionului, dar nu știu dacă acestea erau trimise în Sierra Leone sau Ghana.