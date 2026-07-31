În timp ce Spania este sub asalt, zeci de migranți au fost expulzați de Statele Unite în Africa în numai 48 de ore

Publicat 31 iul. 2026, 21:12 Sursă Agerpres

Statele Unite au expulzat joi și vineri zeci de persoane către patru țări africane, ca parte a programului fără precedent de expulzări către 'țări terțe' al președintelui Donald Trump, au declarat avocați pentru AFP.

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