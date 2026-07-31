Trump avertizează că SUA vor ajunge să fie asaltate de migranți, ca Spania, dacă democrații câștigă alegerile din 2028

Președintele republican al SUA, Donald Trump, a descris vineri drept 'teribilă' situația din exclava spaniolă Ceuta, unde peste 60.000 de migranți au pătruns ilegal, și a susținut că la fel se va întâmpla în țara sa dacă opoziția democrată câștigă alegerile prezidențiale în anul 2028, relatează agenția EFE.
Președintele american a făcut declarațiile într-un interviu acordat postului Fox News.
Autoritățile spaniole se confruntă cu un aflux fără precedent de migranți ilegali în Ceuta.
Trump compară situația din Ceuta cu viitorul Statelor Unite
Donald Trump a descris drept „teribilă” situația din exclava spaniolă Ceuta, unde aproximativ 60.000 de migranți au intrat ilegal în ultimele zile.
„Este teribil. Priviţi această imagine. Aşa vom ajunge noi peste trei ani dacă va câştiga tabăra greşită”, a declarat Trump la Fox News.
Președintele american a continuat criticile la adresa opoziției democrate, afirmând că americanii „nu vor trăi foarte bine” dacă democrații vor reveni la putere după scrutinul prezidențial din 2028.
Măsurile adoptate după revenirea la Casa Albă
Donald Trump a amintit și măsurile luate după revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie anul trecut. Administrația sa a restrâns dreptul de azil și a anunțat că a blocat fluxurile de migranți de la frontiera cu Mexicul.
În același timp, liderul american a dispus desfășurarea Gărzii Naționale în mai multe orașe conduse de administrații democrate, inclusiv Los Angeles și Washington. Scopul acestor măsuri este combaterea criminalității și sprijinirea activității poliției pentru imigrație (ICE), instituția responsabilă cu aplicarea politicilor împotriva migrației ilegale.
Trump susține că fenomenul migrației ilegale a scăpat de sub control în timpul mandatului fostului președinte democrat Joe Biden.
Criză fără precedent în Ceuta
În exclava spaniolă Ceuta, situată pe coasta marocană, aproximativ 60.000 de migranți ilegali au pătruns în ultimele zile, majoritatea în decurs de numai 24 de ore, fie înotând, fie escaladând gardul de frontieră.
Ministerul de Interne al Spaniei a anunțat că până vineri după-amiază aproximativ 25.000 dintre aceștia se întorseseră deja în Maroc.
Totodată, autoritățile au recuperat corpurile a 34 de migranți care și-au pierdut viața după ce s-au înecat încercând să ajungă în Ceuta.
Schimb de acuzații între Washington și Madrid
Casa Albă a transmis vineri o declarație în care îl acuză pe premierul spaniol Pedro Sanchez că a favorizat actuala criză prin promovarea unor „politici globaliste”.
Guvernul spaniol a lansat în acest an un program prin care peste o jumătate de milion de imigranți fără documente au obținut deja un statut legal în Spania.
Pedro Sanchez a respins însă acuzațiile și a explicat că valul brusc de migranți este alimentat de modul în care rețelele de trafic de persoane au interpretat o decizie recentă a justiției spaniole privind returnarea migranților sosiți pe mare.
„Nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare”, a explicat premierul spaniol, adăugând că „această interpretare (...) s-a răspândit ca focul de praf de puşcă în ultimele ore”.
În același timp, Sanchez a precizat că ia în calcul modificarea legislației pentru a facilita returnarea migranților la frontieră.