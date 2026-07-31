Trump avertizează că SUA vor ajunge să fie asaltate de migranți, ca Spania, dacă democrații câștigă alegerile din 2028

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 17:59

Președintele republican al SUA, Donald Trump, a descris vineri drept 'teribilă' situația din exclava spaniolă Ceuta, unde peste 60.000 de migranți au pătruns ilegal, și a susținut că la fel se va întâmpla în țara sa dacă opoziția democrată câștigă alegerile prezidențiale în anul 2028, relatează agenția EFE.

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