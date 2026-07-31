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Criză de sânge în SUA, pentru a doua oară în ultimii 150 de ani

Analize

Analize

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat31 iul. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS

Criză de sânge în spitalele din Statele Unite. Crucea Roșie Americană a anunțat că rezervele de sânge din Statele Unite au ajuns la un nivel de criză. Este pentru a doua oară în ultimii 150 de ani când americanii se confruntă cu această situație.

Criză de sânge în SUA

Rezervele de sânge au scăzut cu aproximativ 25% într-o singură lună.

Experții spun că folosesc deja rezervele minime și că nu poate păstra sângele foarte mult timp, întrucât acesta expiră după aproximativ 42 de zile.

Spitalele ar putea fi afectate: unele operații programate ar putea fi amânate, iar pacienții ar putea fi trimiși către alte centre dacă nu există suficient sânge pentru urgențe.

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