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Extern· 1 min citire
Criză de sânge în SUA, pentru a doua oară în ultimii 150 de ani
Analize
Publicat31 iul. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS
Criză de sânge în spitalele din Statele Unite. Crucea Roșie Americană a anunțat că rezervele de sânge din Statele Unite au ajuns la un nivel de criză. Este pentru a doua oară în ultimii 150 de ani când americanii se confruntă cu această situație.
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