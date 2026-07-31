Criză de sânge în SUA, pentru a doua oară în ultimii 150 de ani

Publicat 31 iul. 2026, 09:10 Sursă Realitatea PLUS

Criză de sânge în spitalele din Statele Unite. Crucea Roșie Americană a anunțat că rezervele de sânge din Statele Unite au ajuns la un nivel de criză. Este pentru a doua oară în ultimii 150 de ani când americanii se confruntă cu această situație.

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