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Atac masiv la Kiev: 9 morți și 27 de răniți în al doilea bombardament în 48 de ore

Imagini cu distrugerile din Kiev (Departamentul de urgență al Ucrainei)

Imagini cu distrugerile din Kiev (Departamentul de urgență al Ucrainei)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 07:22

Nouă oameni au fost uciși și alți 27 răniți, inclusiv patru copii, după ce Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra orașului Kiev, în noaptea de 1 august. Exploziile puternice au zguduit capitala în jurul orei 1:33, iar fumul dens a acoperit cerul, în timp ce clădiri rezidențiale și industriale au fost avariate.

Cele mai grave pierderi au fost raportate în districtul Darnyțki, unde șapte oameni au murit și alți 14 au fost răniți. Autoritățile au transmis că în unele imobile „oamenii sunt blocați”, iar operațiunile de salvare continuă, scrie Kyiv Independent.

Atacul marchează al doilea bombardament major asupra Ucrainei în doar 48 de ore, iar primarul Vitali Kliciko a cerut locuitorilor să se adăpostească imediat. Forțele Aeriene au avertizat că mai multe rachete balistice se îndreptau spre Kiev, în timp ce noi explozii au fost raportate până după ora 3:20.

Bombardamentul a lovit apartamente, depozite, parcări și alte clădiri civile, iar autoritățile locale confirmă că situația rămâne critică. Capitala Ucrainei se pregătește pentru posibile noi atacuri în perioada următoare.

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