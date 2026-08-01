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Extern· 1 min citire
Atac masiv la Kiev: 9 morți și 27 de răniți în al doilea bombardament în 48 de ore
Imagini cu distrugerile din Kiev (Departamentul de urgență al Ucrainei)
Nouă oameni au fost uciși și alți 27 răniți, inclusiv patru copii, după ce Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra orașului Kiev, în noaptea de 1 august. Exploziile puternice au zguduit capitala în jurul orei 1:33, iar fumul dens a acoperit cerul, în timp ce clădiri rezidențiale și industriale au fost avariate.
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