Atac masiv la Kiev: 9 morți și 27 de răniți în al doilea bombardament în 48 de ore

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 07:22

Nouă oameni au fost uciși și alți 27 răniți, inclusiv patru copii, după ce Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra orașului Kiev, în noaptea de 1 august. Exploziile puternice au zguduit capitala în jurul orei 1:33, iar fumul dens a acoperit cerul, în timp ce clădiri rezidențiale și industriale au fost avariate.

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