Presa europeană laudă România după doborârea dronelor rusești. „Apără flancul estic al NATO”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:45

România continuă să își consolideze rolul pe flancul estic al NATO, în ciuda dificultăților politice și economice, remarcă publicația europeană EUobserver. Jurnaliștii subliniază că armata română rămâne operațională și reacționează rapid la provocările de securitate, chiar dacă țara traversează o perioadă de instabilitate politică și se confruntă cu un deficit bugetar ridicat.

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