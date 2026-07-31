Presa europeană laudă România după doborârea dronelor rusești. „Apără flancul estic al NATO”

România continuă să își consolideze rolul pe flancul estic al NATO, în ciuda dificultăților politice și economice, remarcă publicația europeană EUobserver. Jurnaliștii subliniază că armata română rămâne operațională și reacționează rapid la provocările de securitate, chiar dacă țara traversează o perioadă de instabilitate politică și se confruntă cu un deficit bugetar ridicat.
Articolul vine după incidentele din weekendul trecut, când trei drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României și au fost doborâte de avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Pilotul român care a doborât dronele transmite un mesaj de încredere
Publicația citează declarația pilotului de F-16 care a doborât două dintre drone în decurs de 24 de ore. Interviul a fost publicat de Ministerul Apărării Naționale, fără ca identitatea militarului să fie făcută publică.
„Nu sunt singuri. Suntem acolo pentru a-i proteja, zi și noapte, șapte zile pe săptămână, tot anul. Când sunt în vacanță, când sunt la serviciu, suntem acolo sus. Poate că nu ne puteți vedea, dar vă vom proteja.”
Potrivit EUobserver, între vineri și duminică, câte o dronă rusească a intrat în fiecare zi în spațiul aerian al României, iar toate cele trei au fost interceptate.
România se confruntă aproape săptămânal cu incursiuni ale dronelor
De la începutul războiului din Ucraina, România a înregistrat peste 80 de pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul său aerian.
Publicația amintește că cel mai grav incident a avut loc în luna mai, când o dronă a lovit o clădire rezidențială din Galați, rănind o mamă și copilul acesteia. Evenimentul a generat o amplă dezbatere privind modul în care armata ar trebui să răspundă unor astfel de amenințări.
Analistul militar Radu Tudor consideră că acel episod a reprezentat un punct de cotitură.
„Probabil acesta a fost un fel de declanșator național al reacției pe care am avut-o”, afirmă acesta, explicând că autoritățile au decis ulterior ca dronele care reprezintă un pericol să fie angajate atunci când situația o permite.
Experții cred că Rusia testează reacția României
Analistul Radu Magdin susține că repetarea acestor incidente nu este întâmplătoare.
„Credem că acesta este de fapt un test rusesc. Nu este o coincidență că, zi după zi, continuă să trimită drone.”
În același timp, experții atrag atenția că utilizarea rachetelor lansate de avioane F-16 pentru distrugerea dronelor ieftine nu reprezintă o soluție eficientă pe termen lung.
România a achiziționat deja sistemul antidronă MEROPS, însă acesta a fost livrat recent și nu este încă integrat complet în sistemul național de apărare.
România continuă investițiile în apărare
Deși deficitul bugetar rămâne cel mai ridicat din Uniunea Europeană, iar Guvernul a fost nevoit să adopte măsuri de austeritate, România continuă să investească în modernizarea armatei.
Țara a comandat 32 de avioane F-35 și dispune în prezent de aproape 70 de avioane F-16. Tot în România funcționează Centrul European de Instruire pentru F-16, unde sunt pregătiți atât piloți români, cât și piloți ucraineni.
Publicația mai remarcă faptul că România este singurul stat NATO de pe flancul estic care dispune de trei sisteme Patriot.
„România se descurcă mult mai bine decât acum zece ani, în ceea ce privește postura de apărare”, afirmă Radu Tudor.
Instabilitate politică, dar continuitate în domeniul apărării
Potrivit EUobserver, situația politică din România rămâne complicată după destrămarea coaliției de guvernare, iar incertitudinile persistă.
„Sunt multe probleme. Știm că sunt multe valuri. Știm că este o furtună, dar nimeni nu știe încotro ne îndreptăm”, spune Radu Tudor.
Cu toate acestea, publicația subliniază că instituțiile responsabile de apărare și-au continuat activitatea, iar Parlamentul a reușit să adopte acte normative importante pentru accesarea finanțării europene destinate consolidării capacităților militare.
Concluzia publicației este că, în ciuda dificultăților politice și economice, România continuă să își îndeplinească misiunile de apărare pe flancul estic al NATO și să răspundă amenințărilor de securitate din regiune.