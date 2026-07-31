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Ursula von der Leyen întoarce foaia: cere măsuri de forță pentru blocarea migrației din Ceuta.

Peste 60.000 de migranți au intrat în Spania

Peste 60.000 de migranți au intrat în Spania

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 16:53

Criza migratorie din exclava spaniolă Ceuta a determinat-o pe Ursula von der Leyen să adopte un ton mult mai dur. Șefa Comisiei Europene cere măsuri imediate pentru stoparea intrărilor ilegale, destructurarea rețelelor de trafic și returnări rapide, „așa cum permit normele europene”. Aproximativ 60.000 de migranți au pătruns în ultimele zile în teritoriul spaniol de la granița cu Marocul.a nivel european.

Von der Leyen: „Imaginile din Ceuta sunt inacceptabile”

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre,” a transmis președinta Comisiei Europene după ce a văzut valul masiv de migranți care au intrat în enclava spaniolă Ceuta, potrivit Agerpres.

Von der Leyen cere oprirea imediată a traversărilor periculoase, destructurarea rețelelor de trafic ilegal și accelerarea procedurilor de expulzare: „Returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit normele noastre,” a afirmat șefa CE.

Comisia trimite sprijin operativ. Ceuta, sub presiune: 60.000 de migranți în câteva zile

Șefa CE a anunțat că i-a însărcinat pe comisarii europeni ofere sprijin direct Spaniei pentru gestionarea situației, dar mizează și pe cooperarea cu Marocul.

Președintele administrației locale din Ceuta, a anunțat cifre fără precedent: aproximativ 60.000 de migranți au intrat în exclavă înot sau forțând gardul de frontieră, ceea ce reprezintă circa 70% din populația enclavei spaniole. Premierul Pedro Sánchez susține că valul migrator a fost generat de o interpretare eronată a unei hotărâri recente privind returnarea migranților sosiți pe mare, exploatată de rețelele mafiote.

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