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Extern· 1 min citire
Ursula von der Leyen întoarce foaia: cere măsuri de forță pentru blocarea migrației din Ceuta.
Peste 60.000 de migranți au intrat în Spania
Criza migratorie din exclava spaniolă Ceuta a determinat-o pe Ursula von der Leyen să adopte un ton mult mai dur. Șefa Comisiei Europene cere măsuri imediate pentru stoparea intrărilor ilegale, destructurarea rețelelor de trafic și returnări rapide, „așa cum permit normele europene”. Aproximativ 60.000 de migranți au pătruns în ultimele zile în teritoriul spaniol de la granița cu Marocul.a nivel european.
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