Durerea de stomac care ascundea o boală extrem de rară. Un băiețel de 5 ani a murit la doar câteva zile după primele simptome

O vacanță petrecută alături de familie s-a transformat într-o tragedie de neimaginat pentru părinții unui băiețel de doar 5 ani. Ceea ce părea inițial o simplă durere de stomac s-a dovedit a fi o afecțiune extrem de rară și agresivă, care i-a curmat viața în numai câteva zile.
Primele simptome au părut banale
Terese Peden, soțul ei, Viet Vu, și cei doi copii ai lor se aflau în statul Oregon, unde își vizitau rudele la sfârșitul lunii iunie. În timpul vacanței, fiul lor, Justin, a început să acuze dureri abdominale.
La început, familia a crezut că este vorba despre o problemă digestivă obișnuită. În scurt timp însă, copilul a început să prezinte greață, stare accentuată de oboseală și o degradare rapidă a stării generale.
Pe 3 iulie, părinții au decis să îl ducă de urgență la spital, unde medicii au început imediat investigațiile.
Medicii au suspectat inițial o afecțiune abdominală
În primele ore de la internare, specialiștii au luat în calcul posibilitatea unei afecțiuni a apendicelui, motiv pentru care copilul a fost transferat la un spital pediatric din Portland.
Din păcate, starea micuțului s-a agravat dramatic. Justin a fost internat în secția de Terapie Intensivă și conectat la aparate pentru susținerea funcțiilor vitale.
În ciuda eforturilor echipei medicale, organismul copilului nu a mai răspuns tratamentului, iar după câteva zile acesta și-a pierdut viața.
Diagnosticul care a venit prea târziu
După numeroase investigații, medicii au stabilit că băiețelul suferea de Sindromul de Scurgere Capilară Sistemică, cunoscut și sub denumirea de Boala Clarkson.
Această afecțiune foarte rară determină scurgerea lichidelor din vasele de sânge în țesuturile organismului, provocând umflături severe, scăderea bruscă a tensiunii arteriale și insuficiență multiplă de organe. Evoluția poate fi extrem de rapidă, iar diagnosticul este dificil din cauza simptomelor nespecifice din fazele inițiale.
Mama copilului a povestit, copleșită de durere, că totul s-a petrecut într-un timp foarte scurt.
„Cinci zile în spital și s-a dus”, a declarat aceasta, potrivit publicației New York Post.
O boală extrem de rară, cu foarte puține cazuri raportate
Sindromul de Scurgere Capilară Sistemică este considerat una dintre cele mai rare afecțiuni cunoscute de medicină. Potrivit datelor medicale, de la identificarea bolii în anii 1960 și până în prezent au fost raportate la nivel mondial mai puțin de 500 de cazuri.
Din cauza rarității sale, boala este dificil de diagnosticat, iar evoluția rapidă face ca intervenția medicală să fie, în multe situații, extrem de complicată.
Povestea lui Justin a emoționat numeroase persoane.