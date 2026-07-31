Durerea de stomac care ascundea o boală extrem de rară. Un băiețel de 5 ani a murit la doar câteva zile după primele simptome

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 31 iul. 2026, 11:43

O vacanță petrecută alături de familie s-a transformat într-o tragedie de neimaginat pentru părinții unui băiețel de doar 5 ani. Ceea ce părea inițial o simplă durere de stomac s-a dovedit a fi o afecțiune extrem de rară și agresivă, care i-a curmat viața în numai câteva zile.

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