Panică într-un avion! O baterie externă a explodat în compartimentul de bagaje, iar pasagerii au filmat totul

Clipe tensionate la bordul unui avion al companiei China Eastern Airlines, după ce o baterie portabilă aflată într-un bagaj de mână a luat foc în compartimentul destinat bagajelor de deasupra scaunelor. Incidentul s-a produs imediat după aterizare, iar imaginile surprinse de pasageri au devenit rapid virale.
Incendiu izbucnit după aterizare, într-un compartiment pentru bagaje
Incidentul a avut loc la bordul unei curse operate de China Eastern Airlines, care zbura pe ruta Lanzhou - Guiyang, în China. Aeronava aterizase deja și se deplasa către terminal atunci când, în compartimentul de bagaje amplasat deasupra locurilor pasagerilor, a izbucnit un incendiu.
Martorii au surprins momentul în care un membru al echipajului a deschis compartimentul, iar din interior au ieșit flăcări și fum dens, provocând panică în cabină.
Echipajul a intervenit rapid pentru stingerea incendiului
Însoțitorii de bord au reacționat imediat și au scos bagajele din compartimentul afectat, reușind să limiteze propagarea focului și să stingă incendiul înainte ca acesta să provoace pagube majore.
La scurt timp după oprirea aeronavei, pompierii aeroportului au ajuns la fața locului pentru a verifica situația și pentru a se asigura că nu mai există niciun risc pentru pasageri sau echipaj.
Toți cei aflați la bord au fost evacuați în siguranță, fără ca cineva să fie rănit.
Ce a provocat incendiul din avion
Primele verificări efectuate de autorități arată că sursa incendiului a fost o baterie externă (power bank) aflată într-un bagaj de mână, care s-ar fi aprins spontan.
Potrivit informațiilor publicate de Aviation Safety Network și preluate de presa internațională, aeronava a suferit doar pagube minore cauzate de fum, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.
Pasager: „Am văzut flăcările ieșind din compartiment”
Unul dintre pasagerii aflați în avion a povestit că, inițial, a crezut că incendiul s-a produs în exteriorul aeronavei.
„La început am crezut că arde ceva în afara avionului. Când am ridicat privirea, am văzut însă flăcările ieșind din compartimentul pentru bagaje”, a declarat acesta, potrivit presei internaționale.
Imaginile filmate în timpul incidentului surprind reacția rapidă a echipajului și momentele de tensiune trăite de pasageri, arată The Sun.
Până în acest moment, China Eastern Airlines nu a transmis un punct de vedere oficial privind incidentul.
Specialiștii în aviație atrag însă atenția că bateriile cu litiu, inclusiv bateriile externe folosite pentru încărcarea telefoanelor mobile, pot reprezenta un risc în cazul în care se defectează sau sunt deteriorate. Din acest motiv, companiile aeriene recomandă transportarea acestora exclusiv în bagajul de mână și respectarea tuturor regulilor de siguranță privind utilizarea lor în timpul zborului.