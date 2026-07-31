Panică într-un avion! O baterie externă a explodat în compartimentul de bagaje, iar pasagerii au filmat totul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 31 iul. 2026, 08:17

Clipe tensionate la bordul unui avion al companiei China Eastern Airlines, după ce o baterie portabilă aflată într-un bagaj de mână a luat foc în compartimentul destinat bagajelor de deasupra scaunelor. Incidentul s-a produs imediat după aterizare, iar imaginile surprinse de pasageri au devenit rapid virale.

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