Peter Magyar cere populației reducerea consumului de electricitate după oprirea centralei nucleare Paks, pe fondul secetei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 21:41

Guvernul ungar va solicita marilor consumatori de energie electrică, inclusiv producătorilor de baterii şi companiilor din industria auto, să îşi reducă voluntar consumul între orele 17:00 şi 22:00, în zilele caniculare.

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