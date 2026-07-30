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Peter Magyar cere populației reducerea consumului de electricitate după oprirea centralei nucleare Paks, pe fondul secetei

Peter Magyar, premierul Ungariei

Peter Magyar, premierul Ungariei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 21:41

Guvernul ungar va solicita marilor consumatori de energie electrică, inclusiv producătorilor de baterii şi companiilor din industria auto, să îşi reducă voluntar consumul între orele 17:00 şi 22:00, în zilele caniculare.

Măsura vizează susţinerea sistemului energetic naţional, afectat de oprirea temporară a centralei nucleare de la Paks, ca urmare a scăderii record a debitului Dunării, relatează Reuters.

Peter Magyar: Situaţia poate deveni „critică” de luni

Premierul Peter Magyar a declarat joi că centrala de la Paks ar urma să îşi suspende activitatea chiar în cursul zilei sau, cel târziu, vineri. El a susţinut iniţial că reţeaua electrică a Ungariei poate compensa energia pierdută prin importuri.

Ulterior, şeful guvernului de la Budapesta a avertizat că situaţia ar putea deveni „critică” începând de luni, când un nou val de căldură este aşteptat să majoreze cu circa 20% cererea de electricitate în intervalele de consum maxim.

Autorităţile ungare le-au cerut şi cetăţenilor să reducă, pe cât posibil, utilizarea energiei electrice în orele de vârf, nu doar marilor consumatori din industrie.

Dunărea la niveluri record de scăzute afectează răcirea reactoarelor

Centrala nucleară Paks, echipată cu patru reactoare de fabricaţie rusească şi cu o capacitate totală de 222 gigawaţi, şi-a redus deja producţia sub jumătate din capacitate încă de luni.

Seceta a dus nivelul Dunării la minime record în această săptămână, afectând inclusiv transportul de mărfuri şi croazierele fluviale. Debitul redus al fluviului limitează disponibilitatea apei necesare răcirii reactoarelor nucleare.

Situaţia aminteşte de avertismentul lansat miercuri de premierul României, Ilie Bolojan, care a cerut populaţiei şi consumatorilor industriali să reducă voluntar consumul de energie, mai ales între orele 20:00 şi 23:00. Potrivit acestuia, oprirea reactoarelor de la Cernavodă din cauza secetei ar putea avea un impact semnificativ asupra sistemului energetic naţional.

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