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Extern· 2 min citire
Peter Magyar cere populației reducerea consumului de electricitate după oprirea centralei nucleare Paks, pe fondul secetei
Peter Magyar, premierul Ungariei
Guvernul ungar va solicita marilor consumatori de energie electrică, inclusiv producătorilor de baterii şi companiilor din industria auto, să îşi reducă voluntar consumul între orele 17:00 şi 22:00, în zilele caniculare.
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