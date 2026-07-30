Stația Concordia din Antarctica a înregistrat minus 84,1°C, cea mai scăzută temperatură măsurată pe Pământ din 2012

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 15:44

Stația Concordia din Antarctica a înregistrat pe 18 iulie o temperatură de minus 84,1 grade Celsius, cea mai scăzută măsurată pe Pământ din 2012. Valoarea a fost atinsă de două ori în cursul dimineții, potrivit Institutului Polar Francez, care administrează baza de cercetare.

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