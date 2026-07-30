Stația Concordia din Antarctica a înregistrat minus 84,1°C, cea mai scăzută temperatură măsurată pe Pământ din 2012

Stația Concordia din Antarctica a înregistrat pe 18 iulie o temperatură de minus 84,1 grade Celsius, cea mai scăzută măsurată pe Pământ din 2012. Valoarea a fost atinsă de două ori în cursul dimineții, potrivit Institutului Polar Francez, care administrează baza de cercetare.
În interiorul continentului antarctic este acum iarnă, iar lumina soarelui lipsește luni întregi. Termometrele coboară în mod obișnuit sub minus 80 de grade în această perioadă, însă Gabriele Carugati, șeful stației, spune că un asemenea frig iese din tipar chiar și la Concordia. Stația este ridicată pe o calotă de gheață cu o grosime de peste 3.300 de metri, la o altitudine care depășește 3.200 de metri. Până la coastă sunt mai mult de 1.000 de kilometri, iar cercetătorii de aici desfășoară studii de seismologie, astronomie și climă.
Iarna, avioanele nu mai ajung la bază, iar echipa rămâne complet izolată și fără soare. Oamenii de la Concordia sunt considerați chiar mai izolați decât astronauții aflați pe Stația Spațială Internațională, motiv pentru care au primit porecla de „astronauții gheții”. Condițiile de aici sunt folosite și pentru studierea efectelor izolării extreme.
Minus 84,1 grade nu reprezintă însă recordul stației. La Concordia au fost măsurate minus 84,7 grade Celsius în 2010. Recordul absolut înregistrat pe Pământ aparține stației ruse Vostok, aflată în apropiere. Acolo, temperatura a coborât până la minus 89,2 grade Celsius în iulie 1983, conform datelor Organizației Meteorologice Mondiale. Măsurătorile din satelit sugerează că în Antarctica de Est ar putea exista și temperaturi mai scăzute.
Frigul de la Concordia vine în timp ce Europa și America de Nord trec prin valuri puternice de căldură. Cercetătorii explică însă că o temperatură extrem de scăzută într-un anumit punct al planetei nu contrazice încălzirea globală. Clima nu se schimbă la fel în toate regiunile, iar sistemele meteorologice sunt complexe. Antarctica de Vest rămâne zona continentului cea mai vulnerabilă la topire. Chiar și Concordia a trecut recent printr-un episod de căldură fără precedent. În martie 2024, termometrele au urcat până la minus 9,4 grade Celsius, un record pentru acea perioadă a anului.