Incendii violente în Turcia! Flăcările au ajuns în apropierea unor stațiuni celebre: sute de persoane, evacuate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:39

Un val de incendii de vegetație, alimentat de temperaturile extreme și de vântul puternic, afectează sudul și vestul Turciei. Sute de persoane au fost evacuate, zeci de locuințe au fost distruse sau avariate, iar unele obiective turistice și drumuri importante au fost închise temporar.

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