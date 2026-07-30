Autorul „Versetelor satanice”, din nou în centrul atenției. Atacatorul lui Salman Rushdie, condamnat pentru terorism: ce pedeapsă riscă

Hadi Matar, bărbatul care l-a înjunghiat pe scriitorul Salman Rushdie în 2022, a fost găsit vinovat de un tribunal federal din Statele Unite pentru infracțiuni de terorism și sprijinirea organizației Hezbollah. Condamnat anterior la 25 de ani de închisoare pentru tentativă de omor, acesta riscă acum pedeapsa cu închisoarea pe viață.
Un tribunal federal din Buffalo, statul New York, l-a găsit vinovat pe Hadi Matar, în vârstă de 28 de ani, de comiterea unui act de terorism cu implicații internaționale și de sprijinirea organizației Hezbollah, considerată grupare teroristă de Statele Unite, informează AFP.
Verdictul a fost pronunțat după doar două ore de deliberări ale juriului, la finalul unui proces care a durat o săptămână.
Matar fusese deja condamnat, în mai 2025, la 25 de ani de închisoare pentru tentativa de omor asupra scriitorului Salman Rushdie. Sentința în dosarul federal va fi pronunțată pe 3 noiembrie, iar procurorii au anunțat că acesta riscă închisoarea pe viață.
Anchetatorii: Atacul a fost inspirat de fatwa emisă împotriva scriitorului
Potrivit acuzării, Hadi Matar a acționat sub influența fatwa-ului emis în 1989 de ayatollahul Ruhollah Khomeini împotriva autorului romanului Versetele satanice, considerat blasfemiator de liderii religioși iranieni.
Procurorii susțin că atacatorul a petrecut mai bine de un an documentându-se despre această condamnare religioasă și despre Hezbollah, organizație pro-iraniană pe care o susținea.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit la domiciliul său fotografii și materiale de propagandă ale Hezbollah, precum și un permis de conducere fals emis pe numele unui lider al grupării.
„Matar a petrecut mai mult de un an pentru a se imersa în ideologia violentă a Hezbollah și pentru a se pregăti să acționeze în numele acestei fatwa”, a declarat adjunctul procurorului general al SUA, John Eisenberg.
La rândul său, procurorul federal Michael DiGiacomo a afirmat că agresorul „a ales să-și alinieze valorile cu valorile teroriste ale liderilor Iranului”.
Apărarea contestă legătura cu Hezbollah
Avocații lui Hadi Matar au susținut că acesta nu a acționat în numele vreunei organizații teroriste, chiar dacă era profund revoltat de conținutul romanului "Versetele satanice". Apărătorul său, Nathaniel Barone II, a anunțat că va contesta verdictul.
Salman Rushdie, marcat pe viață de atacul din 2022
Scriitorul Salman Rushdie, în prezent în vârstă de 79 de ani, a depus mărturie în proces și a rememorat atacul din 12 august 2022, când a fost înjunghiat în timp ce se pregătea să susțină o conferință despre libertatea de exprimare la Chautauqua, în statul New York.
Întrebat dacă este convins că agresorul a fost motivat de fatwa iraniană, autorul a răspuns: „Nu am nicio certitudine în privința asta. Am bănuielile mele.”
Născut în India și stabilit ulterior în Marea Britanie și Statele Unite, Salman Rushdie a trăit ani la rând sub protecția poliției britanice după publicarea romanului "Versetele satanice".
Deși autoritățile iraniene au declarat în 1998 că nu urmăresc aplicarea fatwa-ului, acesta nu a fost niciodată retras oficial. După ce amenințările s-au diminuat, Rushdie s-a mutat la New York, unde a obținut cetățenia americană.
În 2024, scriitorul și-a relatat experiența în volumul autobiografic „Knife: Meditations After an Attempted Murder”, în care descrie consecințele fizice și psihologice ale atacului care aproape i-a curmat viața.