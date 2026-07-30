Autorul „Versetelor satanice”, din nou în centrul atenției. Atacatorul lui Salman Rushdie, condamnat pentru terorism: ce pedeapsă riscă

Publicat 30 iul. 2026, 13:06 Actualizat 30 iul. 2026, 13:07

Hadi Matar, bărbatul care l-a înjunghiat pe scriitorul Salman Rushdie în 2022, a fost găsit vinovat de un tribunal federal din Statele Unite pentru infracțiuni de terorism și sprijinirea organizației Hezbollah. Condamnat anterior la 25 de ani de închisoare pentru tentativă de omor, acesta riscă acum pedeapsa cu închisoarea pe viață.

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