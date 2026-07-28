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Cultura· 1 min citire
Muntele Olimp a fost inclus pe lista patrimoniului UNESCO
Muntele Olimp
Publicat28 iul. 2026, 09:45
SursăRealitatea PLUS
Muntele Olimp a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului, care a avut loc în Coreea de Sud.
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