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Cultura· 1 min citire

Muntele Olimp a fost inclus pe lista patrimoniului UNESCO

Muntele Olimp

Muntele Olimp

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat28 iul. 2026, 09:45
SursăRealitatea PLUS

Muntele Olimp a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului, care a avut loc în Coreea de Sud.

Patrimoniul UNESCO

Muntele Olimp a devenit unul dintre puţinele situri din lume desemnate drept patrimoniu mondial mixt, atât pentru importanţa sa culturală, cât şi pentru cea naturală.

Numărul siturilor din Grecia aflate pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ajunge la 21, dintre care trei sunt situri mixte.

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