Pelerinajul de la Pantocrator continuă. Icoana făcătoare de minuni rămâne în România până duminică

Publicat 22 iul. 2026, 18:26 Actualizat 22 iul. 2026, 18:49 Sursă Realitatea PLUS

Pelerinajul la Mănăstirea Pantocrator se prelungește, iar icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului rămâne spre închinare până duminică! Până astăzi, mii de oameni din toate colțurile țării au fost prezenți la pelerinaj.

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