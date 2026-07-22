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Cultura· 1 min citire

Pelerinajul de la Pantocrator continuă. Icoana făcătoare de minuni rămâne în România până duminică

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat22 iul. 2026, 18:26
Actualizat22 iul. 2026, 18:49
SursăRealitatea PLUS

Pelerinajul la Mănăstirea Pantocrator se prelungește, iar icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului rămâne spre închinare până duminică! Până astăzi, mii de oameni din toate colțurile țării au fost prezenți la pelerinaj.

Mii de oameni la pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator

Credincioșii se pot ruga și la moaștele Sfintei Maria Magdalena, la hramul de vară al Mănăstirii.

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