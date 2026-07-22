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Cultura· 1 min citire
Pelerinajul de la Pantocrator continuă. Icoana făcătoare de minuni rămâne în România până duminică
Publicat22 iul. 2026, 18:26
Actualizat22 iul. 2026, 18:49
SursăRealitatea PLUS
Pelerinajul la Mănăstirea Pantocrator se prelungește, iar icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului rămâne spre închinare până duminică! Până astăzi, mii de oameni din toate colțurile țării au fost prezenți la pelerinaj.
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