Descoperire spectaculoasă, răsplată întârziată! Un bărbat din Constanța a predat statului un tezaur roman de aproape 2.000 de ani, dar așteaptă de peste trei ani recompensa

Un pasionat de detectoare de metale din județul Constanța susține că trăiește o adevărată luptă cu birocrația, după ce a predat autorităților un impresionant tezaur arheologic descoperit în mod legal. La mai bine de trei ani de la găsirea celor peste 600 de monede romane și a mai multor obiecte din fier, bărbatul spune că nu a primit nici recompensa prevăzută de lege și nici un termen clar privind finalizarea expertizei.
Povestea începe pe 20 ianuarie 2023, când Ionuț Chicheluș a descoperit, cu ajutorul unui detector de metale autorizat, un vas ceramic îngropat într-un islaz din satul Ciobănița, județul Constanța.
În interiorul recipientului se aflau 610 monede romane din bronz, vechi de aproximativ două milenii, dar și cinci unelte din fier despre care specialiștii apreciază că erau folosite în tâmplărie.
În aceeași zi, după ce nu a reușit să ia legătura cu reprezentanții administrației locale din cauza orei târzii, bărbatul a apelat numărul de urgență 112 pentru a anunța descoperirea. Ulterior, arheologii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța au recuperat piesele, iar acestea au fost inventariate în prezența Poliției de Patrimoniu.
Legea prevede o recompensă, însă procedura s-a blocat
Potrivit Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, persoanele care descoperă și predau autorităților bunuri de patrimoniu pot beneficia de o recompensă de 30% din valoarea stabilită prin expertiză. Dacă obiectele sunt încadrate în categoria „Tezaur”, recompensa poate fi majorată cu încă 15%.
Conform prevederilor legale, evaluarea ar fi trebuit finalizată în termen de 18 luni, însă acest interval a expirat în iulie 2024 fără ca procedura să fie încheiată.
Descoperitorul estimează că valoarea bunurilor s-ar putea ridica la aproximativ 50.000 de euro.
Expertiza, plimbată între mai multe instituții
Întârzierea a fost explicată de autorități prin lipsa specialiștilor în numismatică.
Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a transmis că nu dispune de experți acreditați pentru evaluarea monedelor și a încredințat expertiza Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Ulterior, din cauza procesului de relocare al muzeului, piesele au fost transferate către Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia, iar mai târziu au revenit din nou la Constanța, unde se află și în prezent în procedură de expertizare.
Descoperitorul a dat în judecată autoritățile
Nemulțumit de întârzieri, Ionuț Chicheluș a deschis o acțiune în instanță în toamna anului 2024 împotriva mai multor instituții implicate în administrarea patrimoniului.
Prin proces, acesta a solicitat obligarea autorităților să finalizeze expertiza, să stabilească valoarea tezaurului și să îi achite recompensa și eventualele bonificații prevăzute de lege, precum și dobânzi pentru întârzierea plății.
În timpul litigiului, au fost introduse în dosar și autoritățile din Mangalia, întrucât, pentru o perioadă, acestea au administrat bunurile.
Pe 19 mai 2026, instanța a admis parțial cererea și a obligat Direcția Județeană pentru Cultură Constanța să realizeze evaluarea tezaurului. Decizia nu este însă definitivă.
Autoritățile invocă lipsa experților
Conducerea Direcției Județene pentru Cultură Constanța susține că instituția nu are specialiști care să poată efectua expertiza numismatică și că procedura depinde de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Reprezentanții instituției afirmă că evaluarea este în desfășurare, însă nu pot preciza când va fi finalizată.
„Am vrut doar să fac ceea ce era corect”
Ionuț Chicheluș spune că cea mai mare dezamăgire nu este întârzierea recompensei financiare, ci lipsa comunicării din partea autorităților.
Acesta afirmă că și-a dorit să ofere un exemplu de responsabilitate prin predarea imediată a descoperirii către stat și speră ca situația sa să nu îi descurajeze pe alți oameni care vor găsi, în viitor, obiecte cu valoare arheologică să procedeze la fel.
Până la o hotărâre definitivă și finalizarea expertizei, tezaurul descoperit în satul Ciobănița rămâne în custodia autorităților, iar recompensa prevăzută de lege continuă să fie așteptată de cel care l-a scos la lumină.