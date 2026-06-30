România domină Balcaniada de Fizică: două punctaje maxime și patru medalii

Scris de Adina Saleh Publicat: 30 iun. 2026, 13:52

Echipa României a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni la Balcaniada de Fizică 2026, desfășurată în perioada 27–30 iunie la Istanbul, după ce elevii români au câștigat două medalii de aur și două de argint.

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