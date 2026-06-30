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Cultura· 2 min citire
România domină Balcaniada de Fizică: două punctaje maxime și patru medalii
elevii fizicieni
Echipa României a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni la Balcaniada de Fizică 2026, desfășurată în perioada 27–30 iunie la Istanbul, după ce elevii români au câștigat două medalii de aur și două de argint.
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