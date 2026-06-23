Fusion Sessions încheie sezonul de vară Weekend Sessions în curtea Palatului Regal

Weekend Sessions, inițiativa culturală independentă care din 2021 aduce publicul în muzeele și grădinile Bucureștiului, încheie sezonul de vară cu un eveniment în premieră: Fusion Sessions, pe 27 și 28 iunie, în curtea exterioară a Muzeului Național de Artă al României din Palatul Regal, pe Calea Victoriei.
Este pentru prima dată când un eveniment Weekend Sessions se desfășoară în acest spațiu — curtea exterioară a MNAR, în inima orașului. Cele două după-amiezi reunesc muzică live, tururi ghidate, ateliere pentru toate vârstele, o expoziție efemeră de artă și o selecție de parteneri de socializare. Accesul se face de la ora 15:30, pe baza biletului de muzeu (32 lei/adult, tarif redus pentru copii), iar muzeul poate fi vizitat până la ora 18:30.
Program pe două zile
Sâmbătă, 27 iunie, scena din curte găzduiește un performance inedit semnat de Karpov not Kasparov — Pop Suprarealist (Musical Chess), o combinație între muzică și jocul de șah — urmat de o sesiune de jazz cu Trio Sorina Rotaru Band. Totodată, Asociația Șah în Școală organizează un concurs pentru copii și o introducere în joc, iar EvolveEdu propune activități gratuite de educație digitală, jocuri de logică și algoritmi.
Duminică, 28 iunie, Eastern String Quartet — în parteneriat cu UCIMR — aduce muzica clasică pe scenă, iar seara se închide cu Raluca Radu & ALAI, într-un concert de folclor. Ambele zile includ tururi ghidate susținute de Delia Popa în Galeria Orientală a MNAR, la orele 16:00 și 17:00. Rezervările se fac la contact@weekendsessions.ro, cu menționarea zilei și orei dorite.
Artă efemeră și ateliere
Curtea găzduiește și o expoziție de ilustrație și artă vizuală semnată de șapte artiști locali — Maria-Chira Tudoran, Alexandra Matran, Roxana Luca, Elvira Cotac, Valentina Barbieru, Mădălina Anton și Anaid Noimiș — la care duminică i se alătură și Sara Protopopescu. Asociația Punct și de la Capăt susține, în ambele zile, ateliere creative pentru copii și tineri între orele 16:00 și 20:00, completate de atelierele muzicale MIMA MUZICĂ.
Weekend Sessions în 2026
Pe lângă evenimentele din calendar, Weekend Sessions continuă în acest an cu recomandările săptămânale din muzee prin newsletterul „Unde ieșim la muzeu?" și pregătește, pentru luna octombrie, lansarea oficială a Hărții Muzeelor din România — un instrument digital și tipărit dedicat publicului curios.