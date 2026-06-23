Fusion Sessions încheie sezonul de vară Weekend Sessions în curtea Palatului Regal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:43

Weekend Sessions, inițiativa culturală independentă care din 2021 aduce publicul în muzeele și grădinile Bucureștiului, încheie sezonul de vară cu un eveniment în premieră: Fusion Sessions, pe 27 și 28 iunie, în curtea exterioară a Muzeului Național de Artă al României din Palatul Regal, pe Calea Victoriei.

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