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Cultura· 2 min citire

Formația Phoenix, din nou în doliu. A murit Valeriu Sepi, omul care a creat grafica marilor albume din anii '70

Valeriu Sepi (1945-2026)

Valeriu Sepi (1945-2026)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat19 iun. 2026, 10:33
Actualizat19 iun. 2026, 11:03

Formația Phoenix trece printr-un nou moment de tristețe, după dispariția lui Valeriu „Vali” Sepi, fost membru al trupei și prieten de suflet al lui Nicu Covaci. Artistul grafician rămâne în memoria colectivă drept creatorul mapelor pentru discurile din formula de aur a anilor ’70.

"Deși ne promitea la fiecare întâlnire că ne îngroapă pe toți, viața a avut, din păcate, alte planuri. Valeriu a fost unul dintre acei oameni pe care nu ai cum să-i uiți — puternic, viu, mereu prezent, cu un spirit aparte și o energie care umplea orice încăpere", a scris formația Phoenix, pe pagina oficială.

Medicul Dorel Săndesc, cel care l-a tratat și pe Nicu Covaci și era prieten apropiat al formației, a fost printre primii care au comentat dispariția emblematicului artist plastic.

Cu sufletul îndurerat anunț plecarea dintre noi în această dimineață a celui ce a fost și va rămâne marele Vali Sepi. O forță a naturii și a artei, membru al trupei Phoenix, prieten bun al lui Nicu Covaci, artist plastic de renume internațional , cetățean și aventurier al lumii.

Prietenii povestesc că la ultima întâlnire, acum două săptămâni, purta un tricou cu mesajul „ANOTHER PLACE”, cuvinte care capătă astăzi o încărcătură emoțională aparte.

Valeriu Sepi, omul care a creat grafica albumelor clasice

Moartea lui Valeriu Sepi, la vârsta de 81 de ani, lasă un gol uriaș în comunitatea artistică și în istoria Phoenix, trupă pe care a marcat-o prin energie, creativitate și un stil inconfundabil.

Cunoscut drept „căprarul de la Phoenix”, Sepi este autorul coperților albumelor Cei ce ne-au dat nume, Mugur de fluier și Cantafabule.

Varianta originală a coperții discului Cantafabule, apărut în 1975, a fost respinsă de autoritățile comuniste, însă versiunea acceptată de cenzură a devenit emblematică.

Varianta de mapă respinsă de cenzură (sursă Muzeikon/Discogs).

Varianta de mapă admisă de cenzură (sursă Muzeikon/Discogs).

Nicolae Covaci - povestea „interviului pierdut" din 1975. Liderul Phoenix era dezamăgit de instituțiile statului comunist, dar și de propriul public

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