Formația Phoenix, din nou în doliu. A murit Valeriu Sepi, omul care a creat grafica marilor albume din anii '70

Publicat 19 iun. 2026, 10:33 Actualizat 19 iun. 2026, 11:03

Formația Phoenix trece printr-un nou moment de tristețe, după dispariția lui Valeriu „Vali” Sepi, fost membru al trupei și prieten de suflet al lui Nicu Covaci. Artistul grafician rămâne în memoria colectivă drept creatorul mapelor pentru discurile din formula de aur a anilor ’70.

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