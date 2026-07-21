Patriarhul Daniel își sărbătorește ziua de naștere. Peste trei decenii de slujire arhierească în fruntea Bisericii Ortodoxe Române

Publicat 21 iul. 2026, 22:30 Actualizat 21 iul. 2026, 22:35

Patriarhul Daniel își aniversează ziua de naștere. Povestea vieții și a slujirii Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, de la copilăria din satul Dobrești până la conducerea Patriarhiei Române.

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