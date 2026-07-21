Patriarhul Daniel își sărbătorește ziua de naștere. Peste trei decenii de slujire arhierească în fruntea Bisericii Ortodoxe Române

Patriarhul Daniel își aniversează ziua de naștere. Povestea vieții și a slujirii Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, de la copilăria din satul Dobrești până la conducerea Patriarhiei Române.
Patriarhul Daniel, omagiat la aniversarea zilei de naștere
Biserica Ortodoxă Română marchează aniversarea zilei de naștere a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, un moment de recunoștință pentru activitatea pastorală, misionară și culturală desfășurată de-a lungul a peste șapte decenii de viață și a 33 de ani de slujire arhierească în slujba credincioșilor.
Evenimentul reprezintă un prilej de rugăciune și apreciere pentru contribuția pe care Patriarhul Daniel a avut-o la dezvoltarea și consolidarea vieții bisericești din România și din diaspora, arată ziarullumina.ro.
Copilăria și educația Patriarhului Daniel
Preafericitul Părinte Daniel s-a născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești, județul Timiș, primind la botez numele Dan Ilie. A crescut într-o familie de învățători, fiind al treilea copil al soților Alexie și Stela Ciobotea.
Credința profundă a mamei și disciplina impusă de tată au avut un rol esențial în formarea viitorului patriarh. Încă din copilărie, acesta a fost apropiat de viața Bisericii, participând la slujbe și la activitățile religioase din comunitate, în timp ce pasiunea pentru studiu s-a conturat încă din primii ani de școală.
După absolvirea studiilor liceale, a urmat Institutul Teologic din Sibiu, apoi și-a continuat pregătirea academică la București, iar ulterior în Franța și Germania, unde și-a aprofundat cercetările teologice.
De la profesor de teologie la Patriarhul României
Înainte de revenirea în țară, Patriarhul Daniel a predat timp de opt ani la Institutul Ecumenic de la Bossey, în Elveția, unde a promovat valorile Ortodoxiei în fața tinerilor teologi din întreaga lume.
În anul 1987 a intrat în monahism la Mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel. După schimbările din 1990, a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, iar în același an a devenit Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, conform sursei citate mai sus.
În septembrie 2007, Sfântul Sinod l-a ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 30 septembrie 2007.
Proiecte și realizări în fruntea Bisericii Ortodoxe Române
În perioada patriarhatului său, Biserica Ortodoxă Română și-a extins activitatea pastorală, educațională și social-filantropică. Au fost dezvoltate instituțiile media ale Patriarhiei, precum Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS, Agenția de știri BASILICA și Ziarul Lumina, contribuind la promovarea valorilor creștine în spațiul public.
Totodată, au fost înființate noi eparhii și comunități românești în diaspora, au fost intensificate programele sociale și au fost susținute instituțiile de învățământ teologic și proiectele culturale.
Unul dintre cele mai importante proiecte din timpul patriarhatului său rămâne edificarea Catedralei Naționale, considerată una dintre cele mai ample investiții religioase din istoria modernă a României.
La aniversarea zilei de naștere, clericii și credincioșii aduc un omagiu Patriarhului Daniel pentru activitatea desfășurată în slujba Bisericii și a poporului român.
Cu acest prilej, sunt înălțate rugăciuni pentru sănătatea, puterea și binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, astfel încât să își poată continua misiunea pastorală și duhovnicească în folosul credincioșilor din țară și din întreaga lume.