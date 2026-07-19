Cum i-a lăsat Ceaușescu pe români fără cel mai popular serial american, prin "tezele" din iulie 1971

Publicat 19 iul. 2026, 09:54 Actualizat 19 iul. 2026, 09:56

Serialul “Incoruptibilii” a ajuns în casele românilor în prima zi din august 1970. În doar câteva luni a devenit fenomen național, la fel ca “Sfântul” în anii precedenți sau “Dallas”, aproape un deceniu mai târziu. Despre serialul de sâmbătă seara se vorbea și se scria peste tot, iar într-un sondaj de popularitate n-a avut rival. Cu toate acestea, în vara lui 1971, fără nicio explicație, “Incoruptibilii” au dispărut de pe ecrane. După ce a ținut piept celor mai temuți gangsteri, bravul Eliott Ness a fost răpus de așa-numitele "teze din iulie 1971", minirevoluția anticulturală lansată de Nicolae Ceaușescu în urma unui lung turneu asiatic.

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