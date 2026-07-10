Descoperire spectaculoasă, răsplată întârziată! Un bărbat din Constanța a predat statului un tezaur roman de aproape 2.000 de ani, dar așteaptă de peste trei ani recompensa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 16:55

Un pasionat de detectoare de metale din județul Constanța susține că trăiește o adevărată luptă cu birocrația, după ce a predat autorităților un impresionant tezaur arheologic descoperit în mod legal. La mai bine de trei ani de la găsirea celor peste 600 de monede romane și a mai multor obiecte din fier, bărbatul spune că nu a primit nici recompensa prevăzută de lege și nici un termen clar privind finalizarea expertizei.

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