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Economie· 1 min citire

Exporturile de petrol ale ţările Golfului Persic au crescut semnificativ, dar rămân mult sub nivelul de dinainte de război

Pertoliere în Strâmtoarea Ormuz

Pertoliere în Strâmtoarea Ormuz

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 19:02

Exporturile de petrol ale ţărilor din Golful Persic au crescut semnificativ în luna iunie faţă de luna mai, dar răman cu 40% sub nivelurile de dinainte de război, arată calculele Reuters.

Exporturile de petrol ale țărilor din Golful Persic au crescut cu peste trei milioane de barili de la o lună la alta, depășind pragul de 10 milioane de barili pe zi, dar chiar și așa au rămas cu 40% sub nivelurile de dinainte de război, arată analiza citată de Agerpres.

Emiratele Arabe Unite au avut cea mai mare contribuție la această redresare, în condițiile în care exporturile sale de petrol s-au plasat cu peste un milion de barili pe zi mai mult decât nivelul din luna mai.

Per total, exporturile combinate de țiței și condensat ale Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Kuweitului, Irakului și Iranului au crescut în luna iunie cu peste 3,5 milioane de barili pe zi față de luna mai, ajungând la 10,07 milioane de barili pe zi.

O altă analiză a estimat exporturile de petrol ale țărilor din Golful Persic la 10,2 milioane de barili pe zi în luna iunie, față de șapte milioane de barili pe zi în mai.

Analiștii unei firme de brokeraj maritim au calculat că 98 de petroliere au traversat Strâmtoarea Ormuz între 22 și 28 iunie, adică aproximativ 14 petroliere pe zi, cel mai mare număr de la începutul conflictului.

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