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Economie· 1 min citire
Exporturile de petrol ale ţările Golfului Persic au crescut semnificativ, dar rămân mult sub nivelul de dinainte de război
Pertoliere în Strâmtoarea Ormuz
Exporturile de petrol ale ţărilor din Golful Persic au crescut semnificativ în luna iunie faţă de luna mai, dar răman cu 40% sub nivelurile de dinainte de război, arată calculele Reuters.
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