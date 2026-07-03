Motorina, mai scumpă în România decât în Germania

Publicat 3 iul. 2026, 12:12 Sursă Realitatea PLUS

Motorina din Germania, mai ieftină decât cea din România, deși salariile noastre sunt mult mai mici. În timp ce prețul unui litru de motorină era de aproximativ 9,60 lei în România, în Germania costa doar 8,75 lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pret combustibilbenzinascumpiri