Bucureștiul se conectează direct cu China: patru curse săptămânale, începând din septembrie

Compania chineză Air China va introduce, începând cu 4 septembrie 2026, o rută aeriană regulată care leagă direct Bucureștiul de Beijing, cu escală la Zagreb. Avioanele vor circula de patru ori pe săptămână pe traseul Beijing-București-Zagreb, marcând prima conexiune directă de acest tip dintre capitalele celor două țări.
Proiectul a fost negociat pe cale diplomatică, prin implicarea Grupului parlamentar de prietenie România-China din cadrul Camerei Deputaților. La finalizarea demersurilor a contribuit deputatul AUR Cosmin Corendea, care conduce delegația parlamentară implicată în acest dosar.
Potrivit lui Corendea, redeschiderea rutei a fost posibilă printr-un proces de negocieri desfășurat pe parcursul mai multor luni, bazat pe dialog susținut cu partea chineză. Deputatul a mulțumit ambasadorului Chinei la București, Chen Feng, și reprezentanților ambasadei pentru sprijinul acordat în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state.
”Uneori, cele mai importante lucruri se construiesc în liniște.
Anunțul că, începând din septembrie 2026, Air China va opera zboruri regulate între Beijing și București este o veste pe care o primesc cu multă bucurie. Nu este doar o nouă rută aeriană, este o nouă punte între România și China, între oameni, idei și oportunități.
Aceste zboruri vor încuraja schimburile economice, turistice, culturale și, în mod deosebit, pe cele academice, oferind studenților, profesorilor, cercetătorilor și mediului universitar din cele două țări posibilitatea de a fi mai aproape și de a dezvolta noi proiecte de cooperare.
În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză, cred că această realizare este încă o dovadă că diplomația adevărată nu înseamnă spectacol, ci rezultate. Rezultate obținute prin dialog, respect reciproc, perseverență și multă muncă discretă.
Mulțumesc Excelenței Sale, domnul Ambasador Chen Feng, Ambasadei Republicii Populare Chineze la București și tuturor celor care au contribuit, fiecare în felul său, la consolidarea relațiilor româno-chineze și la transformarea acestui proiect într-o realitate.
„Diplomația-spectacol produce titluri de o zi; diplomația rezultatelor construiește relații pentru generații.” scris deputatul AUR Cosmin Corendea, pe pagina sa de socializare.
Cursele vor fi operate cu aeronave de capacitate mare și generație recentă. Toate aprobările necesare pentru operarea rutei au fost deja obținute, iar zborul inaugural este programat pentru 4 septembrie.
Oficialii implicați în proiect estimează că noua conexiune aeriană va facilita schimburile economice, turistice, culturale și academice dintre România și China, reducând timpul de călătorie și oferind o alternativă directă față de rutele existente cu escale.
Lansarea rutei coincide, de altfel, cu un alt eveniment relevant pentru relația economică bilaterală: pe 24 septembrie, București va găzdui a doua ediție a Forumului Economic România-China, la Palatul Parlamentului. Noua legătură aeriană directă va permite membrilor delegației chineze să ajungă în Capitală fără escale suplimentare, cu doar câteva zile după zborul inaugural.