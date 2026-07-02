Bucureștiul se conectează direct cu China: patru curse săptămânale, începând din septembrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 13:08

Compania chineză Air China va introduce, începând cu 4 septembrie 2026, o rută aeriană regulată care leagă direct Bucureștiul de Beijing, cu escală la Zagreb. Avioanele vor circula de patru ori pe săptămână pe traseul Beijing-București-Zagreb, marcând prima conexiune directă de acest tip dintre capitalele celor două țări.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre zboruri bucuresti beijing