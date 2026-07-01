Salariul minim 2026. BNS cere 5.000 de lei brut din 2027, după pierderea a peste 13% din puterea de cumpărare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 10:56

Blocul Național Sindical atrage atenția că majorarea salariului minim brut pe țară, aplicată de la 1 iulie 2026, vine cu o întârziere de șase luni față de termenul la care ar fi trebuit să intre în vigoare. Sindicaliștii susțin că angajații plătiți cu salariul minim au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru recuperarea acestei pierderi salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027.

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