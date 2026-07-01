ANRE schimbă regulile: alerte de consum și conturi online obligatorii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 10:47

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) introduce noi reguli prin care furnizorii vor notifica consumatorii când ating 80% din consumul lunar estimat și vor oferi conturi online gratuite până la 1 octombrie 2026.

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