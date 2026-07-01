ANRE schimbă regulile: alerte de consum și conturi online obligatorii
Energie
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) introduce noi reguli prin care furnizorii vor notifica consumatorii când ating 80% din consumul lunar estimat și vor oferi conturi online gratuite până la 1 octombrie 2026.
Noile reglementări sunt prevăzute în Ordinul eleborat de ANRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (RFEE). Acesta introduce un cadru complet pentru funcţionarea comunităţilor de energie, furnizorii fiind obligaţi să pună la dispoziţia clienţilor conturi online gratuite, dar şi să stabilească cerinţe stricte de transparenţă privind comisioanele de reziliere anticipată.
Una dintre cele mai importante modificări introduse de noua reglementare este serviciul de notificare automată la atingerea unui prag prestabilit de până la 80% din consumul estimat lunar din convenţia de consum. Astfel, furnizorul transmite către consumator o alertă cu datele de consum înregistrate, consumul lunar estimat, procentul de realizare şi informaţii privind posibilitatea ajustării consumului. Notificarea se transmite prin e-mail, SMS sau alte canale electronice agreate între furnizor şi consumatorul final, după cum se arată într-un comunicat al ANRE.
„Acest ordin este răspunsul ANRE la o realitate care s-a schimbat: românii nu mai sunt simpli con-sumatori care aşteaptă factura la sfârşitul lunii. Ei produc energie, o partajează cu vecinii, vor să înţeleagă ce se întâmplă fiecare kilowatt. Reglementem cadrul în care acest lucru se poate face le-gal, corect şi transparent. În acelaşi timp, am introdus reglementarea prin care consumatorii vor primi o alertă din partea furnizorului în momentul în care au atins pragul de 80% din consumul lunar estimat. În acest mod, consumatorii vor avea timp să-şi modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură mare, pe care nu o pot suporta financiar. Această notificare privind pragul de consum şi etichetarea pe culori a furnizorilor în funcţie de Indicele de Satisfacţie a Clienţilor sunt două modalităţi concrete de a înclina raportul de putere furnizor-consumator în favoarea consumatorului, care trebuie să aibă toate informaţiile necesare unei decizii simple, dar imporante: să păstreze sau să schimbe furnizorul actual”, a declarat preşedintele ANRE George Niculescu.
Noi concepte-cheie pentru comunitățile de energie
ANRE introduce definiții clare pentru noțiuni esențiale în funcționarea comunităților de energie, precum „energie electrică partajată”, „furnizor principal”, „regulament de funcționare” și „surplus de energie electrică”.
Energia partajată reprezintă producția alocată membrilor comunității, determinată de operatorul de distribuție, în timp ce surplusul este excedentul livrat în rețea după acoperirea consumului și stocării. Furnizorul principal preia echilibrarea și contractele de rețea, iar regulamentul de funcționare stabilește guvernanța și regulile interne ale comunității. Furnizarea energiei este organizată prin trei instrumente contractuale: contractul de energie partajată între comunitate și consumatori, contractul de furnizare a diferenței de consum și o convenție multipartită între comunitate, operatorul de distribuție și furnizorul principal. Această convenție reprezintă temeiul unic pentru determinarea și decontarea energiei partajate și trebuie încheiată în maximum 15 zile lucrătoare de la transmitere.
Algoritmi de alocare și rolul operatorului de distribuție
Ordinul introduce doi algoritmi de alocare a energiei: unul proporțional cu consumul fiecărui loc de consum și unul pe bază de procent fix stabilit prin regulamentul comunității. Modificările de structură, inclusiv intrarea sau ieșirea membrilor, pot fi aplicate doar de la începutul lunii și trebuie comunicate operatorului de distribuție în termen de maximum două zile lucrătoare.
Operatorul de distribuție are rol central în validarea și determinarea cantităților de energie partajată, datele sale fiind baza exclusivă pentru facturare și decontare. ANRE clarifică și regimul de licențiere: anumite comunități, precum cele fără racordare la SEN sau condominiile cu autoconsum integral, sunt exceptate de la obligația de licență. În schimb, comunitățile care furnizează energie terților sau comercializează surplusul trebuie să dețină licență de furnizare sau agregare ori să delege aceste activități unui operator licențiat.
Facturare și transparența: ce trebuie să știe oamenii
Comunitățile de energie vor emite facturi lunare pentru energia partajată, cu detalii privind cantitatea, prețul și taxele, însoțite de anexe de transparență privind producția și regulile de alocare. Furnizorul principal va factura separat diferența de consum și serviciile de rețea, iar structura facturilor este stabilită prin regulamentul intern al comunității, fără a urma modelul standard pentru clienții casnici.
Furnizorii sunt obligați să ofere gratuit clienților conturi online pe toată durata contractului, cu acces la date de consum detaliate orar, zilnic, lunar și anual, precum și istorice de până la trei ani. Conturile includ facturi, istoricul plăților, grafice de consum, comparații, dar și funcții de comunicare cu furnizorul, transmitere index și actualizare date. Utilizarea platformei este opțională și fără costuri suplimentare.
Notificări la consum și servicii de monitorizare
Clienții pot activa notificări automate atunci când consumul atinge 80% din estimarea lunară. Alertele includ date de consum, estimări și recomandări privind ajustarea consumului, transmise prin e-mail, SMS sau alte canale electronice.
Serviciul are rol exclusiv informativ și nu modifică obligațiile de plată ale consumatorului. Furnizorii pot oferi rapoarte periodice privind evoluția consumului, structura costurilor și estimări ale cheltuielilor viitoare. De asemenea, aceștia au obligația de a raporta anual către ANRE numărul clienților care utilizează serviciul de notificare și al celor cu cont online activ.
Reguli pentru comisioanele de reziliere anticipată
ANRE consolidează protecția clienților care își reziliază anticipat contractele cu preț fix pe durată determinată.
Comisioanele de reziliere sunt permise doar dacă sunt comunicate clar înainte de semnarea contractului, reflectă pierderi economice reale ale furnizorului și sunt calculate printr-o metodologie transparentă și verificabilă. Sarcina dovedirii acestor pierderi revine furnizorului sau agregatorului, iar ANRE poate solicita documente suplimentare pentru verificare.
Furnizorii au obligația de a notifica ANRE înainte de aplicarea sau modificarea oricărui comision de reziliere, inclusiv metodologia de calcul utilizată. Autoritatea poate solicita informații suplimentare pentru a verifica respectarea noilor reguli.
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