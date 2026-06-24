Ancelotti confirmă revenirea lui Neymar înaintea meciului cu Scoția: „Este pregătit să joace”

Selecționerul naționalei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, a anunțat miercuri că Neymar este apt de joc și ar putea evolua în partida cu Scoția, programată joi în ultima etapă a grupelor Cupei Mondiale, la Miami.
„S-a antrenat foarte bine, este în formă și este pregătit să joace. Este un fotbalist de mare calitate”, a declarat tehnicianul italian în conferința de presă premergătoare meciului.
Ancelotti a precizat că starul brazilian poate evolua „o repriză sau întregul meci", subliniind că acesta a depus eforturi considerabile pentru a reveni la parametri optimi. „Are o atitudine foarte bună, un spirit excelent. Este un jucător de echipă. Vrem să-l folosim cât mai curând posibil. Aduce experiență și calitate", a adăugat selecționerul.
Același sistem tactic, fără Raphinha
Brazilia va aborda confruntarea cu Scoția cu același sistem tactic utilizat la debutul turneului, în ciuda absenței lui Raphinha. „Vom folosi aceeași tactică, cu obiectivul de a controla mingea și de a avea posesia”, a explicat Ancelotti, avertizând totodată că adversara britanică este o echipă „bine organizată", care mizează pe jocul direct și centrările în careu.
Vinicius Junior, factor decisiv
Tehnicianul italian a evidențiat și potențialul decisiv al lui Vinicius Junior, pe care l-a plasat în aceeași categorie cu Messi, Haaland și Mbappe. „Poate decide soarta unui meci. Trebuie să profităm de calitățile sale, însă avem și alți jucători foarte valoroși în lot”, a afirmat Ancelotti.
Referitor la tânărul atacant Endrick, selecționerul a precizat că acesta „are calitățile necesare pentru a juca în orice moment”, fără a confirma dacă va fi titular. De asemenea, Ancelotti a exclus ideea de a menaja jucătorii cu cartonașe galbene, precum Casemiro și Douglas Santos. „Suntem concentrați exclusiv asupra meciului nostru. Vrem să continuăm să ne îmbunătățim după debutul la turneu”, a concluzionat selecționerul Seleção.