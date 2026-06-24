Ancelotti confirmă revenirea lui Neymar înaintea meciului cu Scoția: „Este pregătit să joace”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:48

Selecționerul naționalei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, a anunțat miercuri că Neymar este apt de joc și ar putea evolua în partida cu Scoția, programată joi în ultima etapă a grupelor Cupei Mondiale, la Miami.

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